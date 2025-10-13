¿Cuántas Semanas Faltan para Fin de Año? Estos Puentes y Días de Descanso le Quedan a 2025

Avanza el último trimestre de 2025, y las personas ya se han comenzado a preguntar ¿cuántas semanas le quedan a este año?, por lo que en N+ te damos a conocer además cuáles son los próximos puentes y días de descanso.

A diferencia de otros países, en México los últimos cuatro meses del año se tornan festivos toda vez que se celebran las Fiestas Patrias, el Día de la Raza, Halloween, Día de Muertos, Día de la Revolución Mexicana y las fiestas decembrinas.

Si tienes estudiantes en casa, en N+ te explicamos ¿Qué Días no Hay Clases en Octubre 2025? Así Aplica Calendario SEP para Primaria y secundaria, además de Ciclo Escolar 2025 - 2026: Calendario con Todos los Puentes y Días Feriados SEP del Año.

¿Cuántas semanas le quedan a 2025?

Conocer con exactitud el tiempo que resta en el año, permite saber las fechas exactas de los festivos y vacaciones y de este modo planear mejor los descansos con la familia, pareja o amigos.

Así, a partir de este lunes 13 de octubre de 2025 restan 11 semanas del año 2025. Toda vez que cada año tiene 52 semanas en total, y actualmente transcurre la semana 42.

Este 2025 tiene 52 semanas completas, la cantidad exacta de semanas dependerá de si se trata de un año normal o bisiesto

En total le restan 80 días, tomando en cuenta como referencia ese lunes 13 de octubre de 2025.

¿Cuántos y qué días de descanso obligatorio restan en 2025? Esto dice la Ley

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo restan dos días de descanso obligatorio en 2025.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, es decir el 17.

El 25 de diciembre

Así como aquellos que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

¿Cuántos puentes quedan en 2025? Así queda el Calendario SEP

Quienes tendrán un par de días de descanso extra son los estudiantes que dependen del Calendario SEP para el ciclo escolar 2025-2026.

El documento oficial establece que en noviembre tendrán puente el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de noviembre por conmemoración del 20 de Noviembre.

Además del fin de semana del 28 de noviembre, dado que habrá Junta de Consejo Técnico Escolar. Por lo que los estudiantes podrán hacer un puente los días 29 y 30 de noviembre.

¿Qué periodos de vacaciones restan en 2025?

A este año le queda un último periodo de vacaciones decembrinas, que coincide con Navidad y Año Nuevo.

El inicio de las vacaciones decembrinas será el 22 de diciembre de 2025 y concluirá hasta el 6 de enero de 2026, según marca el Calendario de la Secretaría de Educación Pública.

