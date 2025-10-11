SEP: ¿Habrá Clases el Lunes 13 de Octubre en Hidalgo Tras Inundaciones?

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó la suspensión de clases en 34 municipios del estado debido a las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, que provocaron inundaciones, deslaves y el desbordamiento del río en el municipio de Huehuetla.

La medida preventiva tiene como objetivo resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras las autoridades estatales y federales realizan labores de rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el temporal ha dejado hasta el momento un saldo preliminar de 16 personas fallecidas en Hidalgo, además de otras 9 en Puebla, 15 en Veracruz y una en Querétaro, a causa de derrumbes, arrastres de corriente y colapsos de viviendas. Asimismo, se mantiene la búsqueda de 27 personas no localizadas, con acompañamiento y apoyo psicológico a sus familiares.

Las lluvias, originadas por una baja presión remanente en interacción con un frente frío, han afectado principalmente a comunidades ubicadas en la Sierra Otomí-Tepehua y la Huasteca hidalguense, donde varios caminos rurales permanecen intransitables. Elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E, mientras que la Guardia Nacional y cuerpos locales de emergencia trabajan en la evacuación de familias y en la entrega de víveres.

La SEPH indicó que las clases se reanudarán una vez que las condiciones climatológicas mejoren y se garantice la seguridad en los planteles. Autoridades estatales exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar cruzar ríos o zonas inundadas.

¿Cuáles municipios NO tendrán clases?

Acaxochitlán

Agua Blanca

Atlapexco

Calnali

Cardonal

Chapulhuacan

Eloxochitlán

Huautla

Huazalingo

Huehuetla

Huejutla

Jaltocán

Jacala

Juárez

La Misión

Lolotla

Metztitlán

Molango

Nicolás Flores

Pacula

Pisaflores

San Agustín Metzquititlán

San Bartolo Tutotepec

San Felipe Orizatlán

Tepehuacán

Tenango de Doria

Tlahuiltepa

Tlanchinol

Xochiatipan

Xochicoatlán

Yahualica

Zacualtipán

Zimapán

Lluvias en Hidalgo Dejan 22 Muertos y 13 Municipios Afectados; 150 Comunidades Incomunicadas

