Saldo Mortal por Lluvias en México: Sube a 29 la Cifra de Fallecidos en 4 Estados

Autoridades estatales reportaron al menos 29 personas fallecidas en cuatro estados debido a las lluvias que han azotado a México las últimas horas, producto de varios fenómenos meteorológicos.

Y es que, además de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla en el océano Pacífico, la República Mexicana sufre el embate de otros sistemas que han dejado bajo el agua municipios de estados como Hidalgo y Veracruz, y que han ocasionado deslaves, inundación de vialidades, cortes de electricidad y desbordamientos de ríos.

De acuerdo con un balance previo, debido al temporal se reportaron hasta el momento 16 personas fallecidas en Hidalgo, nueve en Puebla, tres en Veracruz y una en Querétaro.

Noticia relacionada: Videos de las Inundaciones en Poza Rica, Veracruz: Así se Ven las Calles Bajo el Agua.

Video: Así Arrastró la Fuerte Corriente de Agua a Varios Vehículos en Poza Rica, Veracruz

¿Qué sistemas afectan México hoy?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos son los fenómenos meteorológicos que actualmente afectan el territorio nacional:

La tormenta tropical Raymond en el Pacífico.

Los desprendimientos nubosos asociados a la circulación de Priscilla.

Un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México.

Los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur.

La aproximación de la onda tropical número 37 a la península de Yucatán.

Noticia relacionada: ¿Dónde Está la Tormenta Raymond Hoy? Ciclón Tropical Afecta Cinco Estados en México.

Video: Se Pronóstican Lluvias de Muy Fuertes a Intensas en Gran Parte del País

Reunión virtual de gobernadores con Sheinbaum Pardo

La tarde de hoy, 10 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión virtual con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, para atender las emergencias por lluvias.

En la reunión también participaron los titulares de dependencias como la Defensa, Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Gobernación, de Bienestar y Protección Civil.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando”, expuso la mandataria nacional en redes sociales.

Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las… pic.twitter.com/kyRgbbkahP — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2025

Personas fallecidas por lluvias

En su reporte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, notificó el deceso de 16 personas, principalmente por derrumbes.

Las autoridades hidalguenses además reportaron 90 comunidades incomunicadas, 27 inundaciones y 308 escuelas y mil viviendas con afectaciones.

En conferencia, Menchaca envió un mensaje de fuerza, solidaridad y respaldo a la población; “sé de la desesperación que le causa a muchas personas el estar incomunicadas, estar viendo afectados sus bienes y su integridad personal”, expuso.

Por su parte, en Puebla se reportaron nueve fallecimientos, 11 personas desaparecidas y más de 25 municipios afectados.

En Veracruz, donde se registran inundaciones severas en zonas como Poza Rica, se reportó la muerte de tres personas, entre ellas un policía. Mientras que en Querétaro se informó sobre un menor de edad fallecido.

Video: Se Hará Levantamiento Estricto de Daños: Secretario de Gobierno de Veracruz

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb