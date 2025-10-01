¿Qué Días no Hay Clases en Octubre 2025? Así Aplica Calendario SEP para Primaria y secundaria

Inició octubre, el segundo mes de clases presenciales para estudiantes de Educación Básica. Si bien el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que el ciclo tendrá 185 días, papás alumnos y docentes ya se preguntan ¿qué días de octubre no hay clases?

Ello toda vez que el pasado mes de septiembre, los estudiantes gozaron de al menos dos fines de semana largos, conocidos como puentes.

¿Qué días de octubre no hay clases para alumnos de primaria y secundaria?

De acuerdo con el Calendario dado a conocer por Mario Delgado, secretario de Educación Pública del Gobierno de México, en octubre de 2025 sólo habrá un fin de semana largo para estudiantes de primaria y secundaria.

Éste corresponde al 31 de octubre de 2025, día en que se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria para docentes y directivos de los planteles educativos, quienes revisan sus estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes y la calidad de la educación en México.

¿Cuándo será el próximo puente para estudiantes?

El siguiente día de descanso obligatorio será el 17 de noviembre de 2025, en conmemoración del 20 de Noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana.

Este ciclo escolar no habrá puente de Día de Muertos, toda vez que el 1 y 2 de noviembre son sábado y domingo. Por lo que el Calendario SEP no las contempla dentro de los días de descanso para estudiantes de Educación Básica.

¿Qué días feriados tiene el ciclo escolar 2025-2026, según Calendario SEP?

Además del 17 de noviembre, los próximos días de descanso obligatorio que podrán gozar alumnos, docentes y personal administrativo incorporado a la SEP, son:

28 de noviembre por Consejo Técnico Escolar

30 de enero por Consejo Técnico Escolar

2 de Febrero

27 de Febrero por Consejo Técnico Escolar

16 de Marzo

27 de Marzo por Consejo Técnico Escolar

1 de Mayo

5 de Mayo

15 de Mayo

29 de Mayo por Consejo Técnico Escolar

26 de Junio por Consejo Técnico Escolar

