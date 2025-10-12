¿Cuándo Aumenta la Tarifa del Transporte Público en el Edomex? Esto es lo que Pagarás

El gobierno del Estado de México confirmó que habrá un aumento en la tarifa del transporte público colectivo y mixto para los primeros cinco kilómetros de recorrido de los usuarios.

El ajuste a la tarifa de transporte público en colectivo y mixto en el Estado de México (Edomex) 17%

Es decir, la cuota mínima de 12 pesos pasará a 14 pesos por los primeros cinco kilómetros en los colectivos, según el acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno estatal, dado a conocer por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

¿Cuál será la nueva tarifa de transporte en el Estado de México?

La nueva tarifa mínima en todos los municipios será de 14 pesos por los primeros cinco kilómetros, y por cada kilómetro extra de la tarifa inicial se podrán cobrar veinticinco centavos más, redondeables a 50 centavos, esto para faciltar el pago.

Mientras que en municipios del sur del Estado de México, en el servicio mixto la tarifa mínima será de 11 pesos por los primeros diez kilómetros y veinticinco centavos, también redondeables a 50 centavos, por cada kilómetro adicional.

Para facilitar el cobro de la tarifa con moneda fraccionaria, se aplicará un redondeo al múltiplo más cercano a los 50 centavos, esto de acuerdo con la pirámide tarifaria oficial.

Es así que cada unidad de transporte público en la modalidad de colectivo y mixto deberá llevar y mostrar a los usuarios la “pirámide tarifaria”, que es una tabla que prevé los costos por parada correspondiente de acuerdo con los kilómetros que el usuario recorra.

La pirámide tarifaria deberá ser validada por la Dirección General de Movilidad de Zona que corresponda para que sea oficial, y tendrá que contener hologramas, código QR y demás elementos de seguridad que comprueben su autenticidad.

Municipios en los que aplica el aumento de transporte público para el servicio mixto

El servicio mixto del transporte público en el Estado de México aplica en los municipios del sur de la entidad y los cuales te enlistamos a continación:

Amanalco

Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Santo Tomas

Valle de Bravo

Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

San Simón de Guerrero

Tejupilco

Temascaltepec

¿Para quiénes NO aplica el aumento en las tarifas del transporte público en el Edomex?

El aumento en las tarifas en el Estado de México no aplicará para los niños menores de cinco años pues quedarán exentos del pago.

De igual forma, el aumento a las tarifas del transporte público en el Edomex no aplicará a las personas adultas mayores, es decir, seguirán con el pago de 12 pesos siempre y cuando se presente la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

