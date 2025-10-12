Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 Años: ¿Cuándo Hay Registro a Tarjeta de $3,200?

Luego de que se abriera el registro para adultos mayores, muchas personas se preguntan cuándo hay inscripciones a la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años en 2025, por eso, acá te damos la posible fecha en que iniciaría el trámite para solicitar la tarjeta que da un apoyo bimestral de 3 mil 200 pesos.

Es tanta la agente que busca una ayuda del Gobierno de México que en una nota ya te dijimos cuándo es el próximo registro de pensión adultos mayores de 60 a 64 años y los que forman parte del apoyo 65 y más. De igual forma, ya también te adelantamos la fecha en que llegará el último pago del 2025.

¿Cuándo hay registro a la Pensión Hombres y Mujeres Bienestar de 30 a 64 años en 2025?

El próximo registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años puede dar inicio durante los días que le quedan al mes de octubre 2025, dado que a inicios de año la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reveló los meses en que habría inscripciones a algunos de los programas sociales.

Pese a las declaraciones de Ariadna Montiel, la realidad es que hasta el momento aún no se dan a conocer fechas del próximo registro a dicho programa, que es la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad, que da un apoyo económico bimestral de 3,200 pesos a hombres y mujeres que tienen de 30 a 64 años de edad.

La última vez que hubo registro a la Pensión Mujeres y Hombres Bienestar 30 a 64 años fue en febrero de este 2025. Desde entones, miles de discapacitados esperan con ansias la llegada del próximo periodo de incorporaciones.

¿Qué piden para solicitar la Tarjeta Bienestar de 3,200 pesos de la Pensión de 30 a 64 años?

Para poder registrar a esta Pensión Bienestar en 2025, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos:

Acta de nacimiento legible Identificación oficial vigente CURP con impresión reciente Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses Certificado de discapacidad emitido por alguna institución pública de salud Teléfono de contacto

A la espera de que se anuncien las fechas del próximo registro a la Pensión Mujeres y Hombres Bienestar de 30 a 64 años, las personas que ya son beneficiarias de este programa social van a recibir un último pago de 3,200 pesos durante el mes de noviembre 2025.

