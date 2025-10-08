Pensión Bienestar: ¿Cuándo Es Próximo Registro de Adultos Mayores y Mujeres 60-64 Años en 2025?

Millones de nuevos beneficiarios de la Pensión Bienestar están recibiendo su tarjeta del programa social con la cual empezarán a cobrar su apoyo económico, por lo que muchas personas ya se preguntan cuándo será el próximo registro para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

Esta semana comenzó la entrega de tarjetas del Banco Bienestar, y si tú estás a la espera de recibir la tuya, en notas previas te explicamos qué necesitas para recogerla y cuáles son los horarios, además de cómo ubicar los módulos de distribución.

En caso de que apenas hayas cumplido los 65 años, o seas mujer de entre 60 y 64 años, tu momento se acerca para poder incorporarte a alguno de los programas del Bienestar, por lo que es importante que vayas preparando tus documentos.

¿Cuándo es el próximo registro del Bienestar en 2025?

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, reveló a inicios de año los meses en los que se realizaría el registro de la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años, entre los cuales se incluyó octubre 2025.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que este mes se vayan a realizar inscripciones, ya que en las siguientes semanas se hará la entrega de tarjetas del Bienestar para las personas que se incorporaron en agosto.

De cualquier manera, el anuncio con las fechas de registro podría llegar en las últimas semanas de octubre 2025, por lo que es importante que te mantengas pendiente de la información oficial que proporcione la Secretaría de Bienestar.

¿Cómo hacer registro del Bienestar en octubre 2025?

El registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años se suele realizar en orden alfabético de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de los futuros beneficiarios. En convocatorias pasadas se utilizó el siguiente calendario:

Letras A, B, C: Lunes

Letras D, E, F, G, H: Martes

Letras I, J, K, L, M: Miércoles

Letras N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes

Todas las letras: Sábado

Para inscribirte debes acudir a tu módulo del Bienestar más cercano en el día de la semana específico para la letra inicial de tu apellido paterno o los sábados, con los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (Celular y de casa)

En el caso de las personas auxiliares, deben acudir a los módulos del Bienestar con los documentos en original antes mencionados, así como con un documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor.

