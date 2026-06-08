Corte de Agua en Altamira Hoy: COMAPA Anuncia Suspensión Temporal en Más de 100 Colonias

COMAPA informó que este lunes 8 de junio se suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en los sectores Duport y Centro Norte.

Corte de Agua AltamiraFoto: N+

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Corte de agua en Altamira: COMAPA anuncia suspensión en sectores Duport y Centro Norte por trabajos de CFE. Afectará a más de 100 colonias.

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