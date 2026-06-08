Corte de Agua en Altamira Hoy: COMAPA Anuncia Suspensión Temporal en Más de 100 Colonias

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira informó que este lunes 8 de junio de 2026 se registrará una suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos programados por la Comisión Federal de Electricidad para la modernización de líneas eléctricas.

De acuerdo con el organismo operador, las labores eléctricas afectarán la operación de los sistemas de Captación DIMA y Planta Duport, por lo que se verá interrumpido el servicio en los sectores Duport y Centro Norte.

Los trabajos de la CFE están programados de las 11:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde. Una vez concluida la intervención y restablecida la operación de las instalaciones, la recuperación del suministro y de la presión del agua podría tardar entre seis y doce horas, aunque en algunas colonias el restablecimiento podría prolongarse más tiempo debido a su ubicación dentro de la red.

COMAPA recomendó a la población tomar previsiones y almacenar agua para las necesidades básicas durante el periodo de afectación.

Colonias Afectadas por Corte de Agua en Altamira

Entre los sectores donde se prevé suspensión o baja presión del servicio se encuentran:

20 de Noviembre, Adolfo López Mateos, Alameda I, Alejandro Briones 1 y 2, Altamira Sectores 3 y 4, Ampliación Adolfo López Mateos, Ampliación Altamira S-4, Ampliación Dr. León F. Gual, Ampliación Emilio Portes Gil, Ampliación Emilio Portes Gil II, Ampliación Francisco Villa, Ampliación Independencia, Ampliación Lázaro Cárdenas, Ampliación Los Pinos, Ampliación Los Presidentes S-1, Ampliación Magdaleno Aguilar, Ampliación Medrano, Ampliación Melchor Ocampo, Ampliación Santa Amalia, Ampliación Venustiano Carranza, César López de Lara, Valle Real I y II, El Edén, Jardín Real I y V, Dr. León F. Gual, El Álamo, El Nogal, El Pedregal, El Repecho, Emilio Portes Gil, Encinos Norte, Enrique Cárdenas González, Felipe Carrillo Puerto Sectores 1, 2, 3 y 4, Fidel Velázquez, Francisco Medrano, Francisco Villa, Guadalupe Victoria, Independencia, Industrial Guerrero, Juan de Villatoro, La Joya, La Unión, Las Blancas, Las Fuentes, Las Margaritas, Lázaro Cárdenas, Los Encinos, Los Laureles, Los Mangos, Los Obeliscos, Los Pinos, Los Presidentes, Luis Donaldo Colosio, Magdaleno Aguilar, Martín A. Martínez, Melchor Ocampo, Monterrey, Primavera Norte, Ramiro Peña (Electricistas), Revolución Obrera, Ricardo Flores Magón, Santa Amalia, Santo Domingo, Tampiquito, Unidos Avanzamos, Valle Verde, Venustiano Carranza, Villas del Sol 2 y Villerías.

Además de: Alejandro Briones, Ampliación Francisco I. Madero, Ampliación Loma Alta, Ampliación Lomas de Miralta, Ampliación Monte Alto Sectores 1, 2 y 3, Ampliación Pedrera (FIFONAFE II), Andalucía, Arboledas, Arrecifes, Azteca, Canarios Etapa I, Colinas de Altamira, Colinas de Champayán, Comercial FIMEX, Corredor Industrial, Corredor Industrial Arrecas 2, De los Ríos, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Fundadores, Hacienda Las Palmas, Jardines de Arboledas IV, José de Escandón, Juan Genaro de la Portilla, La Pedrera (CORETT), La Retama, Laguna de la Puerta, Lagunas de Miralta, Las Adelitas, Las Alamedas, Las Arécas, Las Brisas, Las Flores, Hacienda I y II, Las Palmas, Loma Alta, Lomas Campestre, Lomas de Altamira, Lomas de Miralta, Lomas de Monte Alto, Lomas de Rosales, Lomas de Valle Verde, Los Arados, Los Encinos, Los Olivos, Los Prados, Monte Alto "Sipobladur", Monte Alto Antiguo, Monte de los Olivos, Municipios Libres, Municipios Libres Sección Las Negras, Nuevo Lomas del Real, Palmares, Paraíso (Milenio), Paseo Real, Residencial Loma Bonita, Residencial Real Campestre, Rinconada de la Aurora, San Jacinto, Santa Mónica, Satélite Chapala, Unidad Satélite Morelos, Valle Esmeralda, Vega de Esteros, Villa de las Rosas, Villas de Altamira (GEO), Villas de las Flores, Villas del Sol y Vista Laguna.

COMAPA Altamira reiteró que la presión del agua se recuperará de forma gradual una vez que concluyan los trabajos de la CFE y se restablezca la operación normal de los sistemas de captación y distribución.