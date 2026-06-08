Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Lunes 8 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy lunes 8 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Precio del dólar hoyFoto: N+

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El peso mexicano inicia la semana con $17.46 por dólar. Conoce cómo varía el tipo de cambio en bancos y casas de cambio de la frontera norte.

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