Temblor Hoy en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 8 de Junio 2026

La actividad sísmica en México es constante debido a la interacción de varias placas tectónicas; te compartimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy

magnitud y epicentro del temblor hoy 6 de junio 2026 en México.Personas evacúan un inmueble luego de un sismo. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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