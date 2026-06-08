Temblor Hoy en México: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este 8 de Junio 2026

La actividad sísmica en México continúa bajo monitoreo permanente por parte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en N+ te compartimos el epicentro y magnitud de los sismos de hoy, 8 de junio de 2026.

El SSN es el organismo encargado de registrar y difundir información sobre los movimientos telúricos que ocurren en el país.

Durante la madrugada de este 8 de junio se registraron diversos sismos en distintas regiones del país.

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México se localiza en una de las regiones tectónicas más activas del mundo, debido a la interacción de diversas placas, entre ellas la de Cocos, Rivera, Norteamérica, Pacífico y Caribe. Esta condición provoca que diariamente se registren movimientos sísmicos de distinta magnitud, la mayoría imperceptibles para la población.

Sismos de hoy en México

A las 4:03:48 horas, se registró un sismo de magnitud 3.3 a 29 kilómetros al noroeste de Matías Romero, Oaxaca, con una profundidad de 100.5 kilómetros.

A las 3:21:51 horas, ocurrió un temblor de magnitud 3.3 a 16 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 5 kilómetros.

A las 3:11:24 horas, el SSN reportó un sismo de magnitud 3.6 a 24 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero, a una profundidad de 32.2 kilómetros.

A las 2:50:09 horas, se registró otro movimiento de magnitud 3.7 a 24 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 36.5 kilómetros.

A las 2:40:55 horas, un sismo de magnitud 3.4 fue localizado a 27 kilómetros al noreste de Huajuapan de León, Oaxaca, con una profundidad de 57.9 kilómetros.

A las 2:09:35 horas, ocurrió el sismo de mayor magnitud de la madrugada, de 3.8, con epicentro a 45 kilómetros al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca, y una profundidad de 114.3 kilómetros.

A las 10:05:09 horas se registró un sismo de magnitud 4.2 en el estado de Yucatán, tuvo su epicentro 14 kilómetros al noreste de Ticul, en el sur de la entidad. Se localizó en las coordenadas 20.511 grados de latitud y -89.483 grados de longitud, con una profundidad de 5 kilómetros.

FBPT