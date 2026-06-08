Sheinbaum y Femexfut Presentan Plan para Formación de Futbolistas en México: ¿En Qué Consiste?

México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol, de los cuales, el 40% son mujeres, señala la Femexfut

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Formación de Futbolistas en México: Sheinbaum y Femexfut Presentan Plan

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡México impulsa el futbol desde la infancia! Sheinbaum y Femexfut presentan un plan para formar futbolistas, con especial atención a niñas y niños. Descubre cómo este proyecto busca dejar un legado social.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+