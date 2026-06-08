Sheinbaum y Femexfut Presentan Plan para Formación de Futbolistas en México: ¿En Qué Consiste?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) presentaron un programa para promover el futbol en el país, dirigido principalmente para niños y niñas.

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de junio de 2026, la mandataria destacó “el compromiso de iniciar una etapa distinta del futbol mexicano, sobe todo que las niñas y los niños participen en este proceso” y agradeció a las autoridades deportivas la receptividad a su llamado para promover el futbol.

A la conferencia asistieron autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y dueños de los quipos de la Liga MX, entre ellos el señor Emilio Azcárraga Jean, del Club América.

Mikel Arriola, presidente de la Femexfut, destacó que México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol, de los cuales, el 40% son mujeres, "mostrando que nuestro futbol femenil sigue creciendo, generando intreés y es un gran motivo de orgullo".

Afirmó que ser sede del Mundial 2026 “es una gran responsabilidad y la asumimos como tal, con una meta de fondo: que el futbol deje un legado social para la niñez con herramientas formativas y de transformación”.

La presidenta Sheinbaum adelantó que hoy, a las 13:00 horas, abanderará a la Selección Mexicana de Futbol, de cara al Mundial 2026; además, recibió una playera del equipo nacional con su nombre y el número 1.

Foto: N+

¿En qué consiste el plan de formación para futbolistas?

Se trata de un semillero para impulsar a los más pequeños a desarrollarse en el futbol, en México.

El plan busca impulsar una agenda social integral de futbol base, con el objetivo de que las niñas y los niños de México tengan acceso al deporte, hasta el alto rendimiento.

Agradecemos mucho a la Presidenta @Claudiashein su invitación para exponer los avances que la FMF, la LIGA MX y los clubes del futbol mexicano impulsan en materia de futbol base, formación y desarrollo de talento para niñas, niños y jóvenes de nuestro país. ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/MfQujna6oM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) June 8, 2026

Modelo Social para el Desarrollo Integral de Futbolistas Mexicanos

Iniciación: De 5 a 12 años de edad. Futbol escolar: Primaria y secundaria. Competencia federadas: Sub-12y Sub-13. Detección de talento: Sub-14 y Sub-15. Transición al profesionalismo: Sub-15 en adelante. Selección Nacional.

Mundialito Escolar 2026

En 2026, se realizará la segunda edición de Mundialito Escolar, con la incorporación de la categoría secundaria.

Se afianza la alianza entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Conade.

Participarán 28,000 escuelas y 1,130,000 estudiantes.

La final nacional será en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria (CU).

Red nacional de detección de talento

Lanzamiento de El Camino México, con visores asignados en los estados, categorías Sub-14 y Sub-15.

Consolidación de la Supercopa.

11,000 jugadores y jugadoras en observación.

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy