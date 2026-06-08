Sheinbaum y Femexfut Presentan Plan para Formación de Futbolistas en México: ¿En Qué Consiste?
México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol, de los cuales, el 40% son mujeres, señala la Femexfut
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¡México impulsa el futbol desde la infancia! Sheinbaum y Femexfut presentan un plan para formar futbolistas, con especial atención a niñas y niños. Descubre cómo este proyecto busca dejar un legado social.
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PorRedacción N+
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) presentaron un programa para promover el futbol en el país, dirigido principalmente para niños y niñas.
En la conferencia mañanera de hoy, 8 de junio de 2026, la mandataria destacó “el compromiso de iniciar una etapa distinta del futbol mexicano, sobe todo que las niñas y los niños participen en este proceso” y agradeció a las autoridades deportivas la receptividad a su llamado para promover el futbol.
A la conferencia asistieron autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y dueños de los quipos de la Liga MX, entre ellos el señor Emilio Azcárraga Jean, del Club América.
Mikel Arriola, presidente de la Femexfut, destacó que México es el segundo país del mundo con más aficionados al futbol, de los cuales, el 40% son mujeres, "mostrando que nuestro futbol femenil sigue creciendo, generando intreés y es un gran motivo de orgullo".
Afirmó que ser sede del Mundial 2026 “es una gran responsabilidad y la asumimos como tal, con una meta de fondo: que el futbol deje un legado social para la niñez con herramientas formativas y de transformación”.
La presidenta Sheinbaum adelantó que hoy, a las 13:00 horas, abanderará a la Selección Mexicana de Futbol, de cara al Mundial 2026; además, recibió una playera del equipo nacional con su nombre y el número 1.
¿En qué consiste el plan de formación para futbolistas?
Se trata de un semillero para impulsar a los más pequeños a desarrollarse en el futbol, en México.
El plan busca impulsar una agenda social integral de futbol base, con el objetivo de que las niñas y los niños de México tengan acceso al deporte, hasta el alto rendimiento.
Agradecemos mucho a la Presidenta @Claudiashein su invitación para exponer los avances que la FMF, la LIGA MX y los clubes del futbol mexicano impulsan en materia de futbol base, formación y desarrollo de talento para niñas, niños y jóvenes de nuestro país. ⚽🇲🇽 pic.twitter.com/MfQujna6oM