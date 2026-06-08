Sheinbaum Garantiza Inauguración del Mundial 2026 en Paz: “No Va a Haber Represión” contra CNTE

La presidenta Sheinbaum garantizó que la inauguración del Mundial 2026 será en paz, y que no habrá represión contra la CNTE

Plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMXPlantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+