Alerta por Otro Ciclón en el Pacífico: Se Forma la Depresión Tropical Tres-E en Esta Zona

La mañana de hoy, 8 de junio de 2026, se formó la depresión tropical Tres-E en el Océano Pacífico, informaron el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se trata del tercer ciclón tropical que se forma en este litoral en la actual temporada de huracanes 2026.

Según información del NHC estadounidense, la depresión tropical Tres-E podría convertirse en tormenta tropical en aproximadamente un día. Este fenómeno meteorológico llevará por nombre Cristina.

Para tomar en cuenta

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en este litoral.

De ellos, entre 9 y 10 serán tormentas tropicales; entre 5 y 6, huracanes categoría 1 y 2; y entre 4 y 5, huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

¿Dónde se encuentra la depresión tropical Tres-E?

A través de redes sociales, la Comisión Nacional del Agua detalló que la depresión tropical Tres-E se formó a las 09:00 horas (tiempo del Centro de México), a 680 km al sureste de la desembocadura del río Suchiate.

Indicó además que por el momento no genera efectos en territorio nacional.

Ubicación : A 680 km al sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Intensidad : Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h.

Desplazamiento: Hacia el norte a 11 km/h.

Trayectoria prevista de la depresión tropical

De acuerdo con la Conagua y el HNC, se prevé que la depresión tropical se convierta mañana en la mañana en la tormenta Cristina.

8 de junio, 18:00 horas: Depresión tropical, a 730 km al este-sureste de Boca de Pijijiapan, Chiapas.

9 de junio, 06:00 horas: Tormenta tropical, a 685 km al este-sureste de Boca de Pijijiapan.

9 de junio, 18:00 horas: Tormenta tropical, a 640 km al este-sureste de Boca de Pijijiapan.

10 de junio, 06:00 horas: Tormenta tropical, a 565 km al este-sureste de Boca de Pijijiapan.

10 de junio, 18:00 horas: Tormenta tropical, a 470 km al sureste de Boca de Pijijiapan.

11 de junio, 06:00 horas: Tormenta tropical, a 325 km al este-sureste de Boca de Pijijiapan.

12 de junio, 06:00 horas: Post-tropical/remanentes, a 125 km al este-noreste de Boca de Pijijiapan.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Depresión Tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

SPB