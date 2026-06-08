Alerta por Otro Ciclón en el Pacífico: Se Forma la Depresión Tropical Tres-E en Esta Zona

El Centro Nacional de Huracanes advierte que el nuevo ciclón podría convertirse en tormenta tropical en aproximadamente un día

Depresión tropical Tres-E en el Océano PacíficoTormenta Boris y Depresión tropical Tres-E en el Océano Pacífico. Imagen de satélite SMN

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¡Alerta en el Pacífico! Se forma la depresión tropical Tres-E, que podría convertirse en tormenta Cristina en 24 horas. Conoce su ubicación y trayectoria.

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