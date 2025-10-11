¿Cuándo es el Próximo Pago de Pensiones para Bienestar Adultos Mayores 2025?

El pago de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, es bimestral.

Y como el más reciente se hizo del 1 al 25 de septiembre, se tiene previsto que el próximo pago de dichos programas sociales sea en el sexto bimestre de este 2025.

Es por ello que los beneficiarios se preguntan cuándo será el próximo pago de los apoyos así que aquí te lo decimos.

¿Cuándo es el próximo pago de Bienestar Adultos Mayores 2025?

Se tiene previsto que los primeros días de noviembre se realicen los pagos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio del Banco del Bienestar, empezando empezando con quienes tengan apellidos que inicien con la letra A y terminando con los apellidos que inicien con W, X, Y o Z.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar?

Los beneficiarios de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán 6,200 pesos, mientras que los que reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les depositarán 3,200 pesos.

Por su parte, las usuarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil pesos. Y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, 1,650 pesos.

Recordemos que la entrega del dinero de los programas sociales, se hace en orden alfabético, según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

De esta forma, cuando se anuncie el calendario de noviembre, debes buscar la letra con la que inicia tu apellido paterno para saber el día en el que te depositarán la pensión o apoyo económico.

¿Cuándo me puedo registrar para la Pensión de adultos mayores 2025?

Actualmente no se encuentra abierto el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin embargo, se recomineda seguir los canales de comunicación de la secretaría del Bienestar.

