No Habrá Calendario Becas Benito Juárez de Octubre 2025: Esto Se Sabe del Próximo Depósito

Este lunes dio inicio la dispersión del apoyo correspondiente a la Beca Rita Cetina 2025. En ese sentido, una de las dudas de los beneficiarios de la Beca Benito Juárez es si el calendario de octubre 2025 difundido por Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) también aplica para media superior. Mira a continuación las fechas dadas a conocer.

Y es que tras el inicio de las vacaciones de verano comenzó un hiato de dos meses en los que no se llevó a cabo el depósito de este apoyo. No obstante, en las últimas semanas no se han detenido las actividades con respecto a los programas enfocados en estudiantes, pues se ha confirmado que hay una prórroga para el registro a la Beca Rita Cetina en octubre.

Qué pasó con el calendario de pagos de Beca Benito Juárez Octubre 2025

De acuerdo con lo anunciado por Julio León y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, el calendario en orden alfabético, que fue difundido este lunes 6 de octubre 2025 solo aplica para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2025.

Apenas hace unos días se dio a conocer que el pago llegaría a inicios de la segunda semana de este mes. Sin embargo, beneficiarios de media superior de la Beca Benito Juárez, así como el apoyo universitario de las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, tendrán que esperar unas semanas más para recibir el pago.

Vale la pena destacar que el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para el mes de octubre 2025 contempla menos días de cobro a lo largo del mes, esto en comparación con dispersiones previas. No obstante, los depósitos se llevará a cabo en tiempo y forma en el siguiente orden. Mira los días y letras que tocan:

Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025

Letra C: Martes 7 de octubre 2025

Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025

Letra G: Jueves 9 de octubre 2025

Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025

Letra M: Lunes 13 de octubre 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre 2025

Letra R: Miércoles 15 de octubre 2025

Letra S: Jueves 16 de octubre 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 17 de octubre 2025

¿Cuánto van a depositar en la Beca Benito Juárez 2025?

Desde este 2025, el programa social tuvo un incremento en las Becas Benito Juárez 2025. Debido a esta pausa en la dispersión, el bimestre de septiembre-octubre se juntará con el de noviembre-diciembre, por lo que el pago será doble. De esta forma cada beneficiario va a recibir la siguiente cantidad de dinero:

Beca Educación Media Superior: 3,800 pesos

3,800 pesos Jóvenes Escribiendo el Futuro: 11,600 pesos

