¿Cuántos Pagos Serán de la Beca de Aprovechamiento 2025? Esto Sabemos del Monto y Depósito

Tras el cierre de la Convocatoria a la Beca de Aprovechamiento 2025, para estudiantes de Educación Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior, los aspirantes esperan los resultados. En N+ te damos a conocer cómo serán los depósitos y qué sabemos de la fecha de entrega.

Cabe recordar que los hijos de docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México que están en edad escolar pueden participar por este apoyo económico.

Para orientar sobre el proceso de registro a la Beca de Aprovechamiento 2025, en N+ ya dimos a conocer Hoy Reinicia Registro a Beca de Aprovechamiento 2025: ¿Quiénes Aplican? Fechas y Requisitos, así como Becas de Aprovechamiento 2025: ¿Dónde Publican los Resultados?

¿Cuántos Pagos Serán de la Beca de Aprovechamiento 2025?

Los lineamientos de la Beca de Aprovechamiento 2025 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México establecen que el pago se hará en dos emisiones.

Allí también se indica que las fechas y lugares se informarán por medio de los Delegados Sindicales.

Las solicitudes de becas fueron entregadas a todos los docentes que cubrieron con los requisitos, a través del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027.

¿Qué se sabe de los Resultados de la Beca de Aprovechamiento 2025?

Los folios de los estudiantes que fueron aceptados para la beca serán publicados en www.smsem.mx, aunque hasta el momento se desconoce cuándo se darán a conocer.

Cabe recordar que entre los requisitos solicitados a los aspirantes estaba un promedio mínimo de 8.5 en el Ciclo Escolar 2024-2025, así como acreditar inscripción en el Ciclo Escolar 2025-2026.

¿Cuándo fue el Registro a la Beca de Aprovechamiento 2025?

El registro de estudiantes se realizó de acuerdo con el nivel educativo en las 14 Regiones Sindicales y en fechas asignadas por la letra del primer apellido.

Entre el 4 y 6 de septiembre de 2025 se registró a estudiantes de Primaria y Secundaria.

Mientras que del 22 al 24 de septiembre de 2025 se registró a estudiantes de Media Superior y Superior.



