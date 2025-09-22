Becas de Aprovechamiento 2025: ¿Dónde Publican los Resultados y Cómo Será el Depósito del Apoyo?

Del 22 al 24 de septiembre continúa la segunda etapa de la convocatoria para la Beca de Aprovechamiento 2025, abierta para hijos de docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Por lo que en N+ te decimos dónde dan a conocer los resultados y cómo será la dispersión del apoyo económico.

Ten en cuenta que la Beca de Aprovechamiento 2025 contempla a estudiantes de Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior inscritos para el Ciclo Escolar 2025-2026.

¿Dónde publican los Resultados de la Beca de Aprovechamiento 2025?

El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México dio a conocer que los resultados de los estudiantes que fueron aceptados para la Beca de Aprovechamiento 2025 se darán a conocer vía Internet.

Los folios aceptados serán publicados en www.smsem.mx, por lo que vale la pena mantenerse atento tras las fechas de registro y recepción de documentos.

Hasta el momento no se sabe la fecha exacta en la que se darán a conocer los resultados.

¿Cuántos pagos serán de la Beca de Aprovechamiento 2025?

De acuerdo con información oficial los estudiantes que sean electos como beneficiarios de la Beca de Aprovechamiento 2025 se les harán dos depósitos. Las fechas y lugares se informarán por medio de los Delegados Sindicales.

Es decir que el apoyo económico se hará en dos emisiones.

¿Cuáles son los requisitos de la Beca de Aprovechamiento Escolar para 2025-2026?

Para que los hijos de los docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se puedan postular a este apoyo económico deben cumplir con dos requisitos básicos:

Primero Mínimo de 8.5 en el Ciclo Escolar 2024-2025

Acreditar Inscripción para el Ciclo Escolar 2025-2026

