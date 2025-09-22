¿Quiénes se Registran Mañana a Beca de Aprovechamiento 2025? Calendario Fechas y Letras por Día
Ya inició el registro a la convocatoria para la Beca de Aprovechamiento 2025, ve quiénes se registran entre el 22 y 24 de septiembre
Inició la segunda etapa de la convocatoria para la Beca de Aprovechamiento 2025 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Y estará abierta entre el 22 y 24 de septiembre, por lo que en N+ te decimos quiénes se pueden postular y cómo queda el calendario de registro por letra.
Este apoyo económico contempla a hijos de docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, quienes cursan estudios en Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior.
¿Qué letras se registran a la Beca de Aprovechamiento 2025 el martes 23 de septiembre?
De acuerdo con la convocatoria del Sistema Anual de Asignación de Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026, el registro se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido. La entrega y recepción de documentos tiene lugar en las 14 regiones sindicales, entre el lunes 22 y el miércoles 24 de septiembre de 2025.
De modo que el martes 23 de septiembre se registran los estudiantes que cursan la educación media superior o educación superior y su apellido inicia con alguna de las letras contempladas entre H y M. Es decir H, I, J, K, L, M.
El horario de atención en las 14 regiones sindicales de lunes a viernes es de 09:00 a 18:00 horas. Mientras que el sábado la entrega y recepción de documentos de los candidatos se hace entre las 09:00 y 14:00 horas.
¿Qué letras se registran a la Beca de Aprovechamiento 2025 el miércoles 24 de septiembre?
Mientras que el miércoles 24 de septiembre se deben registrar los estudiantes de Educación Media Superior y Educación Superior, cuyos apellidos inician con letras contempladas entre N y Z. Es decir N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Como en el caso anterior, la recepción de documentación tiene un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.
¿Cuáles son los requisitos para postularse a una Beca de Aprovechamiento Escolar en 2025-2026?
Para que los hijos de los docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se puedan postular deben cumplir con dos requisitos principales.
- Primero Mínimo de 8.5 en el Ciclo Escolar 2024-2025
- Acreditar Inscripción para el Ciclo Escolar 2025-2026
