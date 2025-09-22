¿Quiénes se Registran Mañana a Beca de Aprovechamiento 2025? Calendario Fechas y Letras por Día

Inició la segunda etapa de la convocatoria para la Beca de Aprovechamiento 2025 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Y estará abierta entre el 22 y 24 de septiembre, por lo que en N+ te decimos quiénes se pueden postular y cómo queda el calendario de registro por letra.

Este apoyo económico contempla a hijos de docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, quienes cursan estudios en Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior.

¿Qué letras se registran a la Beca de Aprovechamiento 2025 el martes 23 de septiembre?

De acuerdo con la convocatoria del Sistema Anual de Asignación de Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026, el registro se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido. La entrega y recepción de documentos tiene lugar en las 14 regiones sindicales, entre el lunes 22 y el miércoles 24 de septiembre de 2025.

De modo que el martes 23 de septiembre se registran los estudiantes que cursan la educación media superior o educación superior y su apellido inicia con alguna de las letras contempladas entre H y M. Es decir H, I, J, K, L, M.

El horario de atención en las 14 regiones sindicales de lunes a viernes es de 09:00 a 18:00 horas. Mientras que el sábado la entrega y recepción de documentos de los candidatos se hace entre las 09:00 y 14:00 horas.

Atención, estos son los estudiantes que se registran a la Beca de Aprovechamiento entre el 22 y 24 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué letras se registran a la Beca de Aprovechamiento 2025 el miércoles 24 de septiembre?

Mientras que el miércoles 24 de septiembre se deben registrar los estudiantes de Educación Media Superior y Educación Superior, cuyos apellidos inician con letras contempladas entre N y Z. Es decir N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Como en el caso anterior, la recepción de documentación tiene un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a una Beca de Aprovechamiento Escolar en 2025-2026?

Para que los hijos de los docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se puedan postular deben cumplir con dos requisitos principales.

Primero Mínimo de 8.5 en el Ciclo Escolar 2024-2025

Acreditar Inscripción para el Ciclo Escolar 2025-2026

