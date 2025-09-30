Estatus Beca Rita Cetina: ¿Quiénes No Deben Acudir a Recoger la Tarjeta de Apoyo?

Este martes concluye oficialmente el registro de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria de nuevo ingreso o que no hayan realizado su inscripción previamente. Por ello, sigue una nueva fase que está relacionada con la dispersión de plástico, paso en el que los nuevos beneficiarios deben recoger la credencial con la que cobran el apoyo, pero hay algunos que no tendrán que hacerlo, ¿Quiénes son? ¿Cómo saberlo? La respuesta es consulta el estatus de Beca Rita Cetina y aquí te decimos lo que debes hacer.

Previamente, de cara al recibimiento de millones de nuevos becarios, te hemos resuelto dudas relacionadas con la entrega de plásticos, así como si habrá prórroga en el registro de este programa social.

¿Cuándo entregan la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

En conferencia digital, el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, dio a conocer los meses en los que habrá entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a beneficiarios.

Y detalló que será entre diciembre de 2025 y enero de 2026 cuando se inicie con la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina.

Durante la transmisión en vivo realizada en su cuenta de Facebook, también compartió un tutorial para todos aquellos padres y tutores que han tenido dificultades con el registro de estudiantes.

Allí también dio a conocer el horario en el que cerrará el registro.

¿Quiénes recibirán en su casa la tarjeta Beca Rita Cetina?

El funcionario dio a conocer que en los últimos días se han registrado algunos intentos de fraude, por lo que aclaró que la entrega de tarjetas es "trámite directo y sin intermediarios". Además, añadió que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la entrega será pronta.

No obstante, el coordinador apuntó que aquellos papás o tutores que por alguna razón no puedan acudir a los módulos de entrega, no tienen de qué preocuparse, pues se implementará una nueva modalidad de entrega a domicilio.

