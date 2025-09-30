Registro Beca Benito Juárez Inicia Mañana: Link y Cómo Pedir al Apoyo de Prepa en Octubre 2025

El registro de la Beca Benito Juárez de Media Superior inicia mañana 1 de octubre 2025 y si te interesa solicitar este apoyo económico, acá te explicamos cómo puedes inscribirte y el link para que realices tu incorporación al programa para estudiantes de preparatoria.

Luego de que se oficializaron las fechas de la inscripción de las Becas Benito para alumnos de bachilleratos públicos en México, en una nota te dijimos que lo primero que debes hacer es consultar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela para verificar que sea parte de este programa.

Video. Inicia Registro de Becas para Universidades Privadas del Estado de México

De esta manera si tu plantel es de atención prioritaria, ya solo debes alistarte para hacer el registro de la Beca Benito Juárez 2025, el cual podrás realizar por internet desde la comodidad de tu casa.

¿Dónde es registro de Beca Benito Juárez en octubre 2025?

La inscripción al apoyo Bienestar, que otorga 9,500 pesos en los cinco bimestres del ciclo escolar, se hará en la página oficial de las Becas Benito Juárez Media Superior en el siguiente link: www.becabenitojuarez.gob.mx.

Noticia relacionada. Calendario Becas Benito Juárez y Rita Cetina de Octubre 2025: ¿Quiénes Cobran Primero Apoyo?

En esta ocasión las inscripciones para estudiantes de bachilleratos y preparatorias públicas no se realizará de forma presencial en las escuelas, ni en ningún otro lugar, por lo que los interesados deben hacer su solicitud en el sitio web.

¿Cómo hacer registro de Beca Benito Juárez en octubre 2025?

Para hacer la inscripción de la beca de media superior, los estudiantes deben iniciar sesión con su cuenta Llave MX o crear una cuenta, y después comenzar con su registro. Así es el proceso para hacer la solicitud:

Crear cuenta Llave MX

Ingresa a la página www.becabenitojuarez.gob.mx Da clic en crear cuenta Llave MX Escribe tu CURP Si la CURP es correcta, los datos personales se llenarán automáticamente Ingresa tu código postal y colonia Escribe tu medios de contacto, como celular y correo electrónico Crea una contraseña y guárdala

Noticia relacionada. Pago Becas Bienestar: ¿En Qué Meses Hacen los Depósitos? Calendario Ciclo Escolar 2025-2026

Registra datos de estudiante

Ingresa a la página de registro de la Beca Benito Juárez Inicia sesión con tu cuenta Llave MX Escribe tu CURP Ingresa número de celular y correo electrónico Escribe tu Clave del Centro de Trabajo (CCT) Sube tu Comprobante de estudios Sube tu Comprobante de domicilio reciente (de los últimos 3 meses)

Video. Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

Registra los datos de tu madre, padre o tutor

Ingresa CURP de tu papá, mamá o tutor que te acompañará a la entrega de tarjeta Escribe su número de celular Deberás subir la identificación oficial de tu tutor

Recuerda que las inscripciones de la Beca Benito Juárez de preparatorias y bachilleratos públicos estarán abiertas del 1 al 15 de octubre 2025. Sin embargo se recomienda hacer el proceso desde los primeros días para solucionar cualquier problema que pudiera presentarse.

Historias recomendadas