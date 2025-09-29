Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo Abre la Plataforma y Cómo Solicitar $100 Mil?

Este mes cierra el registro a la Beca Rita Cetina, pero se abre la posibilidad de registrarse en otro de los programas clave dedicados a las juventudes en México, sobre todo aquellas que se encuentran fuera de la escuela y del ámbito laboral. Si te preguntas cuándo se abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, conoce aquí la fecha, además de cómo registrarte para la beca de 100 mil pesos.

Te recordamos que este apoyo no solo busca aportar un ingreso a las familias, específicamente a sus integrantes que empiezan a desarrollarse en el área laboral, sino que los beneficiarios desarrollan habilidades en centros de trabajo, para adquirir experiencia y mejorar su inserción en el mercado laboral. Por tal motivo, en otras notas te hemos dado a conocer, específicamente, quiénes pueden solicitar la beca.

Video: Así Realizan Fraudes a ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’

¿Cuándo abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2025?

El registro de Jóvenes Construyendo el Futuro siempre está abierto para obtener el folio que posteriormente te permitirá ingresar a la plataforma de vinculaciones, donde las personas interesadas deberán consultar las posiciones y centros de trabajo disponibles. Dicho periodo abrirá, como cada dos meses, en octubre 2025.

En el registro, que se tiene que realizar en la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registroaprendiz.php la interesada e interesado debe crear su perfil y cargar la documentación requerida.

Debes tomar en cuenta que el periodo de vinculaciones que inicia este 1 de octubre próximo priorizará los municipios del país con mayor rezago social, de acuerdo con a Coordinación Nacional de Programas del Bienestar.

Una vez que abra el periodo de vinculación, los solicitantes deberán revisar en el Mapa de Focalización los municipios con espacios disponibles y cuántos son.

Durante 12 meses, las y los aprendices cobrarán un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos, que da un total de 101 mill 760 pesos, además del seguro médico del IMSS, el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Nota en desarrollo.