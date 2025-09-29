¿SEP Suspende Clases 15 Días en Octubre 2025 en México? Fechas de Descanso hasta 2026

La autoridad educativa ha dado a conocer cuáles son las fechas sin actividades en escuelas de nivel básico. Y ante las dudas de si la SEP suspende clases durante 15 días en octubre 2025 en México, en N+ te informamos cuáles son los días de descanso en calendario hasta 2026.

Y es que a pocas horas de iniciar el nuevo mes, han incrementado las preguntas acerca de los días en los que no habrá actividades escolares. No debes olvidar que a estas jornadas sin clases también se suman las juntas de CTE.

¿SEP suspende clases en México durante 15 días en octubre 2025?

Con la llegada del décimo mes del año han surgido dudas de cuáles son los días sin clases y si se suspenderán más fechas de lo previsto en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con esta agenda publicada por la autoridad federal y aplicable a todas las escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, desde octubre y hasta 2026, suman 15 días sin actividades escolares de manera oficial.

Durante octubre 2025, el único día de asueto confirmado hasta el momento es el viernes 31, por Consejo Técnico Escolar (CTE), que son reuniones que se realizan el último viernes de cada mes en todo el país, conformadas por el director del centro educativo y el personal docente del mismo.

¿Cuáles son los días festivos y sin puentes en el calendario escolar 205-2026?

Hay que recordar que de acuerdo con el calendario dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 15 de julio. Antes de dicha fecha, estos son los días festivos:

16 de septiembre

17 de noviembre

2 de febrero

16 de marzo

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

Algunos de los días de asueto coincidirán con fines de semana, por lo que se podrán tomar descansos más extensos, conocidos como “puentes”, que se llaman así a partir de tres días de asueto, y "megapuentes" cuando superan cuatro. A estos se suman a los recesos escolares para estudiantes en viernes por las Juntas de Consejo Técnico Escolar.

Los puentes del 2025-2026 coinciden con las siguientes fechas:

Viernes 26 de septiembre, Junta de Consejo Técnico Escolar

Viernes 31 de octubre, Junta de Consejo Técnico Escolar

Lunes 17 de noviembre

Viernes 28 de noviembre, Junta de Consejo Técnico Escolar

Viernes 30 de enero, Junta de Consejo Técnico Escolar

Lunes 2 de febrero

Viernes 27 de febrero, Junta de Consejo Técnico Escolar

Viernes 27 de marzo, Junta de Consejo Técnico Escolar

Viernes 1 de mayo

Viernes 29 de mayo, Junta de Consejo Técnico Escolar

Viernes 26 de junio, Junta de Consejo Técnico Escolar

