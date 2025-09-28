Nuevo Registro para Madres Solteras 2025: Fechas y Dónde Hacer Trámite en Septiembre y Octubre

Hace unas semanas hubo inscripciones para la Pensión Bienestar de Madres Trabajadoras y ahora se anunció el inicio del nuevo registro al apoyo para madres solteras, al cual tienen prioridad para obtenerlo, por eso acá te decimos cuáles son los requisitos, los días de trámite y cómo solicitar la ayuda en septiembre y octubre 2025.

Fue en agosto pasado cuando se abrió el registro en algunos estados para solicitar el apoyo para madres trabajadoras Bienestar, por eso en una nota te dijimos los requisitos, dónde estaban los módulos de inscripción y quiénes faltan de hacer el trámite en 2025.

¿Cuáles son los requisitos para hacer el registro al apoyo para madres solteras 2025?

El programa al que las madres solteras tienen prioridad de entrada es a Vivienda para el Bienestar, que durante septiembre y octubre 2025 lleva a cabo la segunda etapa de registro CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) y otorgan una casa en renta con opción a compra, en un valor de 600 mil pesos y cero por ciento de interés.

Pese a que son millones de personas las que son aptas para inscribirse al apoyo de Vivienda Bienestar, las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad, en caso de que haya mucha demanda. Por eso, a continuación te damos los requisitos y documentos que deben tenerse para realizar la inscripción:

Tener 18 años de edad en adelante y con dependientes económicos

y con dependientes económicos No ser propietario de vivienda

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos

No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la CONAVI.

Acta de Nacimiento

Identificación Oficial Vigente (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses)

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltera, constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio ).

). Certificado de no propiedad

De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Carta de No Derechohabiencia

¿Qué días hay registro para el nuevo Apoyo a Madres Solteras en septiembre y octubre 2025?

Todas las mujeres que sean madres solteras y quieran registrarse al apoyo de vivienda de CONAVI, deben tener en cuenta que el periodo de inscripciones se lleva a cabo durante los siguientes días:

Lunes 29 de septiembre 2025 Martes 30 de septiembre 2025 Miércoles 1 de octubre 2025 Jueves 2 de octubre 2025

¿Dónde hacer registro al apoyo Bienestar para madres solteras 2025?

La inscripción al programa de Vivienda para el Bienestar solamente puede hacerse en los módulos de registro que CONAVI instaló en un total de 25 estados de México. Si te interesa aplicar para obtener una casa en renta o para comprar sin intereses, a continuación te damos la lista de municipios donde están instalados los módulos para hacer la solicitud:

Municipios en Baja California Sur:

Loreto (Abre el 29 de septiembre)

La Paz

Municipios en Sonora

Puerto Peñasco

Nogales

Álamos

Municipio en Sinaloa

El Fuerte

Municipio en Nayarit

Ahuacatlán

Municipio en Durango

Gómez Palacio

Municipio en Coahuila

Sabinas

Municipio en Nuevo León

Linares

Municipios en Tamaulipas

Matamoros

Victoria

Reynosa

Nuevo Laredo

Municipio en Zacatecas

Tlaltenango De Sánchez Román

Municipios en San Luis Potosí

Ciudad Valles

Charcas

Municipio en Aguascalientes

Aguascalientes

Municipios en Guanajuato

San Diego De La Unión

Salvatierra

Celaya

Cortazar

Municipio en Colima

Tecomán

Municipio en Michoacán

Pátzcuaro

Municipio en Guerrero

Tlalchapa

Municipio en Estado De México

Atlacomulco

Municipio en Morelos

Xoxocotla

Municipios en Hidalgo

Tepeji Del Río De Ocampo

El Arenal

Municipios en Puebla

Acajete

Ocotepec

Municipio en Tlaxcala

Santa Cruz Tlaxcala

Municipios en Tabasco

Jonuta

Cunduacán

Tacotalpa

Balancán

Municipio en Campeche

Campeche

Municipios en Yucatán

Panabá

Tizimín

Izamal

Bokobá

Tekax

Peto (abre el 29 de septiembre)

Municipio en Quintana Roo

Benito Juárez

Municipios en Chiapas

Arriaga

Acapetahua

Tonalá

Para saber si en el lugar donde vives hay un Módulo de registro CONAVI cerca, en el siguiente link puedes checar todos los que están abiertos: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/. Recuerda que el último día para solicitar el apoyo para madres solteras es el 2 de octubre 2025, pero algunos módulos cierran antes, por eso te recomendamos estar al pendiente.

