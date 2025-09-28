Nuevo Registro para Madres Solteras 2025: Fechas y Dónde Hacer Trámite en Septiembre y Octubre
Andrés Olmos N+
Está abierto un nuevo registro para el apoyo a madres solteras 2025, por eso checa qué días hay inscripciones y dónde se puede tramitar la ayuda de Bienestar
Hace unas semanas hubo inscripciones para la Pensión Bienestar de Madres Trabajadoras y ahora se anunció el inicio del nuevo registro al apoyo para madres solteras, al cual tienen prioridad para obtenerlo, por eso acá te decimos cuáles son los requisitos, los días de trámite y cómo solicitar la ayuda en septiembre y octubre 2025.
Fue en agosto pasado cuando se abrió el registro en algunos estados para solicitar el apoyo para madres trabajadoras Bienestar, por eso en una nota te dijimos los requisitos, dónde estaban los módulos de inscripción y quiénes faltan de hacer el trámite en 2025.
¿Cuáles son los requisitos para hacer el registro al apoyo para madres solteras 2025?
El programa al que las madres solteras tienen prioridad de entrada es a Vivienda para el Bienestar, que durante septiembre y octubre 2025 lleva a cabo la segunda etapa de registro CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) y otorgan una casa en renta con opción a compra, en un valor de 600 mil pesos y cero por ciento de interés.
Pese a que son millones de personas las que son aptas para inscribirse al apoyo de Vivienda Bienestar, las madres solteras y mujeres jefas de familia tienen prioridad, en caso de que haya mucha demanda. Por eso, a continuación te damos los requisitos y documentos que deben tenerse para realizar la inscripción:
- Tener 18 años de edad en adelante y con dependientes económicos
- No ser propietario de vivienda
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.
- Tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos
- No haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la CONAVI.
- Acta de Nacimiento
- Identificación Oficial Vigente (INE o equivalente)
- CURP actualizada
- Comprobante de Domicilio (no mayor a tres meses)
- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
- Comprobante de estado civil (Acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltera, constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio).
- Certificado de no propiedad
- De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.
- Carta de No Derechohabiencia
¿Qué días hay registro para el nuevo Apoyo a Madres Solteras en septiembre y octubre 2025?
Todas las mujeres que sean madres solteras y quieran registrarse al apoyo de vivienda de CONAVI, deben tener en cuenta que el periodo de inscripciones se lleva a cabo durante los siguientes días:
- Lunes 29 de septiembre 2025
- Martes 30 de septiembre 2025
- Miércoles 1 de octubre 2025
- Jueves 2 de octubre 2025
¿Dónde hacer registro al apoyo Bienestar para madres solteras 2025?
La inscripción al programa de Vivienda para el Bienestar solamente puede hacerse en los módulos de registro que CONAVI instaló en un total de 25 estados de México. Si te interesa aplicar para obtener una casa en renta o para comprar sin intereses, a continuación te damos la lista de municipios donde están instalados los módulos para hacer la solicitud:
Municipios en Baja California Sur:
- Loreto (Abre el 29 de septiembre)
- La Paz
Municipios en Sonora
- Puerto Peñasco
- Nogales
- Álamos
Municipio en Sinaloa
- El Fuerte
Municipio en Nayarit
- Ahuacatlán
Municipio en Durango
- Gómez Palacio
Municipio en Coahuila
- Sabinas
Municipio en Nuevo León
- Linares
Municipios en Tamaulipas
- Matamoros
- Victoria
- Reynosa
- Nuevo Laredo
Municipio en Zacatecas
- Tlaltenango De Sánchez Román
Municipios en San Luis Potosí
- Ciudad Valles
- Charcas
Municipio en Aguascalientes
- Aguascalientes
Municipios en Guanajuato
- San Diego De La Unión
- Salvatierra
- Celaya
- Cortazar
Municipio en Colima
- Tecomán
Municipio en Michoacán
- Pátzcuaro
Municipio en Guerrero
- Tlalchapa
Municipio en Estado De México
- Atlacomulco
Municipio en Morelos
- Xoxocotla
Municipios en Hidalgo
- Tepeji Del Río De Ocampo
- El Arenal
Municipios en Puebla
- Acajete
- Ocotepec
Municipio en Tlaxcala
- Santa Cruz Tlaxcala
Municipios en Tabasco
- Jonuta
- Cunduacán
- Tacotalpa
- Balancán
Municipio en Campeche
- Campeche
Municipios en Yucatán
- Panabá
- Tizimín
- Izamal
- Bokobá
- Tekax
- Peto (abre el 29 de septiembre)
Municipio en Quintana Roo
- Benito Juárez
Municipios en Chiapas
- Arriaga
- Acapetahua
- Tonalá
Para saber si en el lugar donde vives hay un Módulo de registro CONAVI cerca, en el siguiente link puedes checar todos los que están abiertos: https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/. Recuerda que el último día para solicitar el apoyo para madres solteras es el 2 de octubre 2025, pero algunos módulos cierran antes, por eso te recomendamos estar al pendiente.
