¿Cuántos Días de Pago Serán en Beca Rita Cetina Octubre 2025? Hay Cambios en Dispersión de Apoyo

El coordinador nacional Julio León dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, con lo cual se confirmaron cuántos días de depósitos habrá este mes. Por ello, acá te decimos cuáles son los cambios en la dispersión del apoyo para estudiantes de secundaria.

Después de algunos días de espera, se revelaron las fechas de pago de la Beca Universal Rita Cetina Gutiérrez y en una nota te explicamos qué letras cobran en la primera semana del 6 al 10 de octubre 2025 y en qué meses se harán los depósitos.

¿Cuántos días de pago son de la Beca Rita Cetina en octubre 2025?

Los depósitos del apoyo a los beneficiarios de secundaria se realizarán a partir de este lunes 6 de octubre y terminarán hasta el día 17 de este mes, por lo que el calendario de la Beca Rita Cetina de octubre consta solo de 10 días de pago.

Los depósitos de la Beca Rita Cetina se estarán realizando en orden alfabético de la A a la Z, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta del Bienestar, medio por el cual se deposita este programa. Estas son las fechas:

Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025 Letra C: Martes 7 de octubre 2025 Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025 Letra G: Jueves 9 de octubre 2025 Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025 Letra M: Lunes 13 de octubre 2025 Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre 2025 Letra R: Miércoles 15 de octubre 2025 Letra S: Jueves 16 de octubre 2025 Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 17 de octubre 2025

¿Qué cambios hay en el calendario de la Beca Rita Cetina?

El calendario del primer bimestre del ciclo escolar, septiembre y octubre 2025, cuenta con menos fechas de depósitos a diferencia del pasado que se publicó en junio, el cual fue el último del pasado ciclo escolar, ya que éste tenía 18 días de pagos.

Además de que el calendario anterior contemplaba la distribución por igual de los tres programas, la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, y en esta ocasión es exclusivo para el apoyo de secundaria.

Así que si estás a la espera de tu pago de la Beca Rita Cetina es importante que revises cuándo caerá tu depósito para que vayas preparando tu tarjeta del Banco Bienestar y puedas hacer uso de este beneficio.

