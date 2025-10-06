Estas 12 Letras Cobran del 6 al 10 de Octubre 2025 en Calendario de Beca Rita Cetina: Lista

Comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina, por lo que si estás a la espera de tu apoyo económico, acá te decimos qué letras cobran del 6 al 10 de octubre 2025, de acuerdo con el calendario del Bienestar.

Luego de unos días de espera, se dieron a conocer las fechas de pago de las Becas Bienestar para estudiantes de secundaria, y en una nota previa te contamos en qué meses se harán las dispersiones durante el ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina en octubre 2025?

De acuerdo con el calendario de las Becas Bienestar, revelado por el coordinador nacional Julio León, los pagos de los apoyos económicos se realizarán del 6 al 17 de octubre, por lo que durante 11 días se harán depósitos directamente a la tarjeta del Bienestar.

En el caso de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 1,900 pesos más 700 pesos por cada estudiante extra en la familia, es decir que habrá algunas personas que obtengan un pago de 2,600 o 3,300 pesos, dependiendo de cada caso.

¿Qué letras cobran en la primera semana del calendario de Becas Bienestar?

En la primera semana, que va del lunes 6 al viernes 10 de octubre 2025, los beneficiarios Beca Rita Cetina que cobran son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la A a la L. Así se hará la dispersión:

Letras A, B : Lunes 6 de octubre 2025

: Lunes 6 de octubre 2025 Letra C : Martes 7 de octubre 2025

: Martes 7 de octubre 2025 Letras D, E, F : Miércoles 8 de octubre 2025

: Miércoles 8 de octubre 2025 Letra G : Jueves 9 de octubre 2025

: Jueves 9 de octubre 2025 Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025

Lista de apellidos que cobran primero la Beca Rita Cetina

Para que sepas si eres uno de los primeros en recibir su apoyo económico. A continuación te dejamos algunos de los apellidos más populares a los que se les depositará el pago de las Becas Bienestar del 6 al 10 de octubre 2025:

Apellidos con A

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Lista de apellidos con B

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Balderas

Apellidos con C

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Apellidos con D

Díaz

Domínguez

De la Cruz

Delgado

Duran

De Jesús

De la Rosa

De León

Dávila

Lista de apellidos que inician con E

Estrada

Espinoza

Espinosa

Esquivel

Escobar

Enríquez

Esparza

Escobedo

Escamilla

Lista de apellidos con F

Flores

Fernández

Fuentes

Figueroa

Franco

Félix

Francisco

Fonseca

Frías

Apellidos que inician con G

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Apellidos con H

Hernández

Herrera

Huerta

Hurtado

Hidalgo

Apellidos que inician con I

Ibarra

Islas

Iturbe

Iturbide

Iglesias

Inclán

Apellidos con J

Juárez

Jiménez

Jaramillo

Jurado

Jara

Apellidos con K

Kennedy

Kantun

Kumul

Klunder

Lista de apellidos con L

López

Luna

Lara

Leon

Lozano

Leyva

Lugo

Si tu apellido paterno aparece en estos listados o comienza con algunas de las letras antes mencionadas, ve preparando tu tarjeta del Banco Bienestar para que puedas disfrutar tu Beca Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

