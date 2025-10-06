Estas 12 Letras Cobran del 6 al 10 de Octubre 2025 en Calendario de Beca Rita Cetina: Lista
Consulta a qué beneficiarios les pagarán la Beca Rita Cetina del 6 al 10 de octubre 2025
Comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina, por lo que si estás a la espera de tu apoyo económico, acá te decimos qué letras cobran del 6 al 10 de octubre 2025, de acuerdo con el calendario del Bienestar.
Luego de unos días de espera, se dieron a conocer las fechas de pago de las Becas Bienestar para estudiantes de secundaria, y en una nota previa te contamos en qué meses se harán las dispersiones durante el ciclo escolar 2025-2026.
¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina en octubre 2025?
De acuerdo con el calendario de las Becas Bienestar, revelado por el coordinador nacional Julio León, los pagos de los apoyos económicos se realizarán del 6 al 17 de octubre, por lo que durante 11 días se harán depósitos directamente a la tarjeta del Bienestar.
En el caso de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 1,900 pesos más 700 pesos por cada estudiante extra en la familia, es decir que habrá algunas personas que obtengan un pago de 2,600 o 3,300 pesos, dependiendo de cada caso.
¿Qué letras cobran en la primera semana del calendario de Becas Bienestar?
En la primera semana, que va del lunes 6 al viernes 10 de octubre 2025, los beneficiarios Beca Rita Cetina que cobran son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la A a la L. Así se hará la dispersión:
- Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025
- Letra C: Martes 7 de octubre 2025
- Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025
- Letra G: Jueves 9 de octubre 2025
- Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025
Lista de apellidos que cobran primero la Beca Rita Cetina
Para que sepas si eres uno de los primeros en recibir su apoyo económico. A continuación te dejamos algunos de los apellidos más populares a los que se les depositará el pago de las Becas Bienestar del 6 al 10 de octubre 2025:
Apellidos con A
- Aguilar
- Aguilera
- Álvarez
- Aguinaga
- Ayala
- Acevedo
- Andrade
- Arellano
- Amador
- Alarcón
- Armenta
Lista de apellidos con B
- Barrera
- Bautista
- Barajas
- Becerra
- Benítez
- Bernal
- Barrón
- Barrios
- Blanco
- Balderas
Apellidos con C
- Cabrera
- Camacho
- Carrillo
- Castro
- Castillo
- Cruz
- Córdova
- Colmenares
- Chávez
- Cabrera
- Corona
- Calderón
- Campos
Apellidos con D
- Díaz
- Domínguez
- De la Cruz
- Delgado
- Duran
- De Jesús
- De la Rosa
- De León
- Dávila
Lista de apellidos que inician con E
- Estrada
- Espinoza
- Espinosa
- Esquivel
- Escobar
- Enríquez
- Esparza
- Escobedo
- Escamilla
Lista de apellidos con F
- Flores
- Fernández
- Fuentes
- Figueroa
- Franco
- Félix
- Francisco
- Fonseca
- Frías
Apellidos que inician con G
- García
- González
- Gómez
- Gutiérrez
- Guzmán
- Guerrero
- Gallegos
- Galván
- Garza
Apellidos con H
- Hernández
- Herrera
- Huerta
- Hurtado
- Hidalgo
Apellidos que inician con I
- Ibarra
- Islas
- Iturbe
- Iturbide
- Iglesias
- Inclán
Apellidos con J
- Juárez
- Jiménez
- Jaramillo
- Jurado
- Jara
Apellidos con K
- Kennedy
- Kantun
- Kumul
- Klunder
Lista de apellidos con L
- López
- Luna
- Lara
- Leon
- Lozano
- Leyva
- Lugo
Si tu apellido paterno aparece en estos listados o comienza con algunas de las letras antes mencionadas, ve preparando tu tarjeta del Banco Bienestar para que puedas disfrutar tu Beca Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.
