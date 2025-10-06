Inicio Nacional Estas 12 Letras Cobran del 6 al 10 de Octubre 2025 en Calendario de Beca Rita Cetina: Lista

Estas 12 Letras Cobran del 6 al 10 de Octubre 2025 en Calendario de Beca Rita Cetina: Lista

Consulta a qué beneficiarios les pagarán la Beca Rita Cetina del 6 al 10 de octubre 2025

6 Letras Cobran en Calendario de Becas Benito Juárez y Rita Cetina del 6 al 10 de Octubre 2025: Lista

Los pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina se harán en octubre. Foto: Julio León

Comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina, por lo que si estás a la espera de tu apoyo económico, acá te decimos qué letras cobran del 6 al 10 de octubre 2025, de acuerdo con el calendario del Bienestar.

Luego de unos días de espera, se dieron a conocer las fechas de pago de las Becas Bienestar para estudiantes de secundaria, y en una nota previa te contamos en qué meses se harán las dispersiones durante el ciclo escolar 2025-2026.

Video. Otorgarán 1,900 Pesos por Beca “Rita Cetina”

¿Cuándo pagan la Beca Rita Cetina en octubre 2025?

De acuerdo con el calendario de las Becas Bienestar, revelado por el coordinador nacional Julio León, los pagos de los apoyos económicos se realizarán del 6 al 17 de octubre, por lo que durante 11 días se harán depósitos directamente a la tarjeta del Bienestar.

Noticia relacionada. ¿Alumnos de Beca Rita Cetina Registrados en Septiembre Cobran Pago de Octubre? Así Depositarán

En el caso de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 1,900 pesos más 700 pesos por cada estudiante extra en la familia, es decir que habrá algunas personas que obtengan un pago de 2,600 o 3,300 pesos, dependiendo de cada caso.

¿Qué letras cobran en la primera semana del calendario de Becas Bienestar?

En la primera semana, que va del lunes 6 al viernes 10 de octubre 2025, los beneficiarios Beca Rita Cetina que cobran son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la A a la L. Así se hará la dispersión:

  • Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025
  • Letra C: Martes 7 de octubre 2025
  • Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025
  • Letra G: Jueves 9 de octubre 2025
  • Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025

Noticia relacionada. Estos 7 Programas de Bienestar Pagan en Octubre 2025: Fechas, Montos y Cómo Cobrar Apoyos

Video. Abren Convocatoria de Becas para Alumnos de Primarias Públicas este 2025 

Lista de apellidos que cobran primero la Beca Rita Cetina

Para que sepas si eres uno de los primeros en recibir su apoyo económico. A continuación te dejamos algunos de los apellidos más populares a los que se les depositará el pago de las Becas Bienestar del 6 al 10 de octubre 2025: 

Apellidos con A

  • Aguilar
  • Aguilera
  • Álvarez
  • Aguinaga
  • Ayala
  • Acevedo
  • Andrade
  • Arellano
  • Amador
  • Alarcón
  • Armenta

Lista de apellidos con B

  • Barrera
  • Bautista
  • Barajas
  • Becerra
  • Benítez
  • Bernal
  • Barrón
  • Barrios
  • Blanco
  • Balderas

Apellidos con C

  • Cabrera
  • Camacho
  • Carrillo
  • Castro
  • Castillo
  • Cruz
  • Córdova
  • Colmenares
  • Chávez
  • Cabrera
  • Corona
  • Calderón
  • Campos

Apellidos con D

  • Díaz
  • Domínguez
  • De la Cruz
  • Delgado
  • Duran
  • De Jesús
  • De la Rosa
  • De León
  • Dávila

Lista de apellidos que inician con E

  • Estrada
  • Espinoza
  • Espinosa
  • Esquivel
  • Escobar
  • Enríquez
  • Esparza
  • Escobedo
  • Escamilla

Lista de apellidos con F

  • Flores
  • Fernández
  • Fuentes
  • Figueroa
  • Franco
  • Félix
  • Francisco
  • Fonseca
  • Frías

Apellidos que inician con G

  • García
  • González
  • Gómez
  • Gutiérrez
  • Guzmán
  • Guerrero
  • Gallegos
  • Galván
  • Garza

Apellidos con H

  • Hernández
  • Herrera
  • Huerta
  • Hurtado
  • Hidalgo

Apellidos que inician con I

  • Ibarra
  • Islas
  • Iturbe
  • Iturbide
  • Iglesias
  • Inclán

Apellidos con J

  • Juárez
  • Jiménez
  • Jaramillo
  • Jurado
  • Jara

Apellidos con K

  • Kennedy
  • Kantun
  • Kumul
  • Klunder

Lista de apellidos con L

  • López
  • Luna
  • Lara
  • Leon
  • Lozano
  • Leyva
  • Lugo

Si tu apellido paterno aparece en estos listados o comienza con algunas de las letras antes mencionadas, ve preparando tu tarjeta del Banco Bienestar para que puedas disfrutar tu Beca Rita Cetina, Benito Juárez o Jóvenes Escribiendo el Futuro.

