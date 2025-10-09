Entrega de Tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cómo se Activa y Dónde la Aceptan?

Durante octubre y noviembre se lleva a cabo la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años de edad y para las beneficiarias que ya la tienen, acá les decimos cómo se puede activar, dónde la aceptan para compras y en qué bancos se puede retirar dinero, pues hay que recordar que su primer pago les llega en este 2025.

Para todas las adultas mayores de 60 a 64 años que les toca recibir su Tarjeta de Bienestar, en una nota ya te dijimos qué piden y dónde se puede recoger, dónde están ubicados los módulos de Bienestar en CDMX para la dispersión de credenciales y cómo saber si ya está lista para que puedas ir por ella.

¿Cómo activar Tarjeta Bienestar de la Pensión Mujeres de 60 a 64 años?

La tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar se activa sola, eso quiere decir que las beneficiarias que la reciban en octubre y noviembre 2025 no deben hacer nada para darla de alta, pues el medio de pago ya estará lista para empezar a recibir los depósitos de 3 mil pesos que se hagan de forma bimestral.

Para hacer un uso correcto de la Tarjeta Bienestar, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que el número NIP de cuatro dígitos que viene en el sobre de la credencial debe utilizarse cada vez que las personas deseen hacer un pago en algún establecimiento o retiro en los cajeros automáticos, por eso se debe guardar muy bien.

¿Dónde aceptan la Tarjeta del Bienestar?

La tarjeta del Banco del Bienestar puede utilizarse como cualquier otra tarjeta bancaria, ya que es aceptada en todos los establecimientos que cuenten con terminal punto de venta, como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias, restaurantes, entre otros.

Si por alguna razón olvidaste los cuatro dígitos que piden para autorizar compras en establecimientos, en una nota ya te dijimos cómo recuperar el NIP de tu Tarjeta Bienestar.

¿En qué bancos puedo retirar dinero de mi Tarjeta Bienestar?

El único banco dónde puedes retirar dinero con tu tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar sin cobro de comisión es en los cajeros o ventanillas del Banco Bienestar. Pero si alguna de las sucursales te queda lejos, puedes retirar el dinero de tu credencial en cualquiera de los siguientes bancos, pero con cargo extra por cada movimiento:

Afirme

Banamex

Banco del Bajío

Banorte

BBVA

HSBC

Inbursa

Banco Azteca

Santander

Scotiabank

BanCoppel

Banjército

Ahora que las beneficiarias ya saben cómo se activa la Tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar 2025, las adultas mayores de 60 a 64 años solo deberán ocuparse en cuidar el NIP que tenga su medio de pago. De igual forma, te recordamos que el último día en que habrá entrega de tarjetas es el 7 de noviembre de este año.

