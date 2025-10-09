Beca del Bienestar Entrega Hasta 319,000 Pesos a Estudiantes: ¿Quién Puede Pedirla y Cuándo?

En México existe una Beca del Bienestar que entrega hasta 319 mil pesos de apoyo económico a sus beneficiarios. En N+ te explicamos ¿cómo solicitarla y cuándo abre el registro en 2025?

Este programa tiene cobertura nacional, sin embargo se hace un proceso de selección, en el cuál hay escuelas clasificadas como prioritarias y susceptibles a atención.

¿Quiénes pueden recibir hasta 319,000 pesos de Beca y cómo?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de Educación Superior entrega 5,800 pesos bimestrales a alumnos de Licenciatura, técnico superior o profesional asociado que cursen en escuelas públicas.

A los estudiantes que cursen la licenciatura de Medicina se les podrá otorgar esta Beca del Bienestar hasta por 55 mensualidades, por lo que, en total recibirán 319 pesos.

En tanto que los estudiantes que cursen alguna otra licenciatura recibirán el apoyo económico bimestral por 45 mensualidades.

La solicitud de beca debe hacerse tanto por estudiantes de nuevo ingreso como de continuidad, a través de la Página Subes.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Ser estudiante de una escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención, inscritos en modalidad escolarizada.

Aquellos que se encuentren en una Escuela Prioritaria de Educación Básica, deben haber concluido los estudios de primaria o secundaria.

Tener bajos ingresos y hasta 29 años cumplidos.

¿Qué escuelas califican como prioritarias?

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas, de Educación Intercultural y Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las clasificadas como escuela de interés

Las ubicadas en localidades prioritarias

¿Quiénes pueden recibir apoyo económico por hasta 319 mil pesos en México? Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo Hay Registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Esta Beca de Educación Superior tiene abierto un periodo de solicitudes en línea del 1 al 15 de octubre de 2025.

Los solicitantes no deben recibir de manera simultánea otra beca con el mismo fin otorgada por alguna dependencia federal.

