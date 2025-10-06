¿Cómo Saber Si Ya Pagaron la Beca Rita Cetina? Así Revisas Estatus y Saldo en Octubre 2025

A partir de este lunes 6 de Octubre 2025 inició el pago de la Beca Rita Cetina para estudiantes de Secundaria. La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar dio a conocer cómo queda el Calendario de Depósitos, por lo que en N+ te compartimos ¿cómo saber si ya pagaron la Beca Rita Cetina?, y te explicamos cómo revisar el estatus y saldo.

Julio León, coordinador Nacional de Becas compartió el Calendario de Pagos del 6 al 17 de Octubre de 2025. La dispersión de los recursos se hará a través de la Tarjeta del Bienestar de los beneficiarios.

Para todos aquellos que siguen de cerca la cobertura, explicamos ¿Cuántos Días de Pago Serán en Beca Rita Cetina Octubre 2025? Hay Cambios en Dispersión de Apoyo, además de ¿Qué Letras Cobran la Beca Rita Cetina el 7 y 14 de Octubre 2025? Así Va el Calendario.

Cabe recordar que el pago de este mes corresponde al bimestre septiembre-octubre.

¿Cómo saber si ya pagaron la Beca Rita Cetina? Así revisas Estatus

Una vez que identifiques la fecha en la que te corresponde el cobro de la Beca, puedes verificar si el depósito ya fue hecho en el Buscador de Estatus en Línea, así como la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para verificar el Estatus y Saldo en línea es necesario tener tu CURP o el de tus hijos a la mano. Sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página del Buscador de Estatus

Colocar el CURP de tus hijos

Seleccionar el apartado de Bancarización (allí hallarás toda la información sobre tus pagos)

Selecciona el periodo que desees consultar

Allí arrojará el Pago a Consultar (el comprobante contiene forma de pago, situación actual del pago, fecha de depósito y periodos)

¿Cómo saber en qué estatus se encuentra el pago?

Depositado, se realizó el pago de la beca con éxito

En Proceso de Depósito, muy pronto se hará el pago

Depósito Rechazado, hubo un problema con el depósito de la beca, por lo que el beneficiario debe acudir al banco para resolver la incidencia

La Consulta de Saldo también se puede realizar a través de los cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar. Además se recomienda descargar la aplicación móvil, para poder tener control de los movimientos.

¿Cómo saber si ya te depositaron la Beca Rita Cetina? Te decimos. Foto: X Julio León.

¿Cómo queda Calendario de Pago de Beca Rita Cetina Octubre 2025?

El 6 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras A y B

El 7 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras C

El 8 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras D, E, F

El 9 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras G

El 10 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras H, I, J, K, L

El 13 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras M

El 14 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras N, Ñ, O, P, Q

El 15 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras R

El 16 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras S

El 17 de Octubre corresponde el pago a apellidos que inician con letras T, U, V, X, Y, Z

