¿Qué Letras Cobran la Beca Rita Cetina el 7 y 14 de Octubre 2025? Así Va el Calendario

Papás y Estudiantes de Secundaria deben mantenerse atentos a las fechas. El Gobierno de México anunció el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina de Octubre 2025. Y en N+ te recordamos qué letras cobran el martes 7 y 14 de octubre, para que no se te pase el depósito.

La Beca Rita Cetina es de carácter Universal y se entrega a los estudiantes de secundaria registrados en el programa. Los depósitos se realizarán entre el 6 y el 17 de octubre de 2025 a través de la Tarjeta del Bienestar.

Dada la expectativa que había generado la publicación de las fechas, te explicamos ¿Cuántos Días de Pago Serán en Beca Rita Cetina Octubre 2025? Hay Cambios en Dispersión de Apoyo, además de detallar Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Octubre 2025: Días por Letra que Depositan $1,900 y $2,600.

Vale la pena recordar que los pagos de la Beca Rita Cetina se hacen en orden alfabético, según la letra del primer apellido.

¿Cómo queda el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina en Octubre 2025' Foto: X

@Julio_LeonT.

Estas Letras cobran la Beca Rita Cetina el 7 y 14 de Octubre 2025

De acuerdo con el Calendario dado a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, este lunes 6 de octubre arrancó el primer pago bimestral del ciclo escolar 2025-2026. Éste corresponde a los meses de septiembre y octubre.

Dado que avanza según el abecedario, el martes 7 de Octubre se depositará a aquellas personas cuyo primer apellido inicia con la letra C.

Mientras que el martes 14 de octubre corresponderá el pago de la Beca Rita Cetina a los beneficiarios cuyo apellido inicia con N, Ñ, O, P y Q.

El depósito por mil 900 pesos se verá reflejado en la cuenta y podrá ser retirado directamente o hacer compras con él. Es importante recordar que la última fecha de pago será el 17 de octubre.

¿Cuándo cae próximo pago bimestral de Beca Rita Cetina?

Dado que el programa se entrega cada dos meses, se prevé que el próximo pago se anuncie durante el mes de diciembre. Éste corresponderá al bimestre de noviembre-diciembre.

Ese será el segundo depósito de este ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de Secundaria.

📅 ¡A partir de hoy y hasta el 17 de octubre se realizará el pago de la #BecaRitaCetina! 🎉



💳✅ Recibirán sus recursos las familias que ya cuentan con la tarjeta del @bbienestarmx en el día correspondiente a la letra inicial del primer apellido de la persona titular. pic.twitter.com/E53ZT2430s — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 6, 2025

¿Cuándo entregan la Beca Rita Cetina a quienes se registraron en septiembre?

Es importante aclarar que los estudiantes de Secundaria que hicieron su registro del 15 al 30 de septiembre no recibirán el pago en estos días, toda vez que aún no cuentan con Tarjeta de Banco Bienestar.

De acuerdo con Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, se prevé que la entrega de tarjetas para ellos sea en diciembre de 2025 y enero de 2026.

Sin que, hasta el momento, se tenga una fecha estimada de depósito de los recursos para esos beneficiarios.

Historias Recomendadas