Calendario de Pagos Beca Rita Cetina: Estas 2 Letras Cobran los Jueves 9 y 16 de Octubre 2025
Pamela Paz N+
Consulta la lista de apellidos a los que les pagan la Beca Rita Cetina los jueves 9 y 16 de octubre 2025
La Beca Rita Cetina está realizando los pagos del primer bimestre del ciclo escolar a todos los beneficiarios de educación básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria, por lo que acá te decimos qué letras cobran el 9 y 16 de octubre de 2025.
A inicios de esta semana se dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, y en notas previas te explicamos cuántos días habrá depósitos y cómo saber si ya cayó tu apoyo económico, mientras que se informó que las Becas Benito Juárez no pagarán este mes.
¿Qué letras cobran Beca Rita Cetina el 9 y 16 de octubre 2025?
De acuerdo con las fechas de pago reveladas por el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, las familias beneficiarias que cobran los jueves 9 y 16 de octubre son aquellas cuyo primer apellido del titular de la tarjeta inicia con las letras G y S.
- El jueves 9 de octubre se pagará a los beneficiarios que se apellidan con la letra G.
- El 16 de octubre cobran los estudiantes cuyo primer apellido inicia con S.
Así va el calendario de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, que en esta ocasión se redujo y solo tiene 10 días de pago para hacer la dispersión más rápida:
- Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025
- Letra C: Martes 7 de octubre 2025
- Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025
- Letra G: Jueves 9 de octubre 2025
- Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025
- Letra M: Lunes 13 de octubre 2025
- Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre 2025
- Letra R: Miércoles 15 de octubre 2025
- Letra S: Jueves 16 de octubre 2025
- Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 17 de octubre 2025
Lista de apellidos que cobran Beca Rita Cetina en jueves
La lista de beneficiarios que cobrarán su apoyo de la Beca Rita Cetina los dos jueves contemplados en el calendario de pagos, que son el 9 y 16 de octubre 2025, está compuesta por los siguientes apellidos:
Si eres titular de la tarjeta del Bienestar y tu apellido paterno aparece en estos listados o comienza con algunas de las letras antes mencionadas, ve preparándote pues cobrarás muy pronto los 1,900 o 2,600 pesos de tu Beca Rita Cetina.
