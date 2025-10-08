Calendario de Pagos Beca Rita Cetina: Estas 2 Letras Cobran los Jueves 9 y 16 de Octubre 2025

La Beca Rita Cetina está realizando los pagos del primer bimestre del ciclo escolar a todos los beneficiarios de educación básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria, por lo que acá te decimos qué letras cobran el 9 y 16 de octubre de 2025.

A inicios de esta semana se dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, y en notas previas te explicamos cuántos días habrá depósitos y cómo saber si ya cayó tu apoyo económico, mientras que se informó que las Becas Benito Juárez no pagarán este mes.

¿Qué letras cobran Beca Rita Cetina el 9 y 16 de octubre 2025?

De acuerdo con las fechas de pago reveladas por el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, las familias beneficiarias que cobran los jueves 9 y 16 de octubre son aquellas cuyo primer apellido del titular de la tarjeta inicia con las letras G y S.

El jueves 9 de octubre se pagará a los beneficiarios que se apellidan con la letra G .

. El 16 de octubre cobran los estudiantes cuyo primer apellido inicia con S.

Así va el calendario de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, que en esta ocasión se redujo y solo tiene 10 días de pago para hacer la dispersión más rápida:

Letras A, B: Lunes 6 de octubre 2025 Letra C: Martes 7 de octubre 2025 Letras D, E, F: Miércoles 8 de octubre 2025 Letra G: Jueves 9 de octubre 2025 Letras H, I, J, K, L: Viernes 10 de octubre 2025 Letra M: Lunes 13 de octubre 2025 Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre 2025 Letra R: Miércoles 15 de octubre 2025 Letra S: Jueves 16 de octubre 2025 Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 17 de octubre 2025

Lista de apellidos que cobran Beca Rita Cetina en jueves

La lista de beneficiarios que cobrarán su apoyo de la Beca Rita Cetina los dos jueves contemplados en el calendario de pagos, que son el 9 y 16 de octubre 2025, está compuesta por los siguientes apellidos:

Apellidos con G Apellidos con S García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solis

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Si eres titular de la tarjeta del Bienestar y tu apellido paterno aparece en estos listados o comienza con algunas de las letras antes mencionadas, ve preparándote pues cobrarás muy pronto los 1,900 o 2,600 pesos de tu Beca Rita Cetina.

