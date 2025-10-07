Habrá Pago Doble de Beca Benito Juárez 2025: ¿En Qué Mes Depositan y Cuánto Darán de Apoyo?

El coordinador nacional, Julio León, confirmó que habrá un pago doble para los beneficiarios de las Becas Benito Juárez de nivel medio superior y universidades, y para que sepas cuándo lo depositan y cuánto dinero recibirás, acá en N+ te lo decimos.

Luego de que se revelara el calendario de la Beca Rita Cetina de octubre 2025, también se confirmó que se retrasarían los pagos para estudiantes de preparatorias, bachilleratos y universitarios, sin embargo, la buena noticia para ellos es que obtendrán un monto mayor a lo habitual.

¿Por qué habrá pago doble de la Beca Benito Juárez 2025?

Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, informó que los depósitos de la Benito Juárez Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro no se realizarán en octubre 2025, como se había planificado, debido a que no se ha actualizado el padrón de beneficiarios.

Video. Programas de Bienestar en Informe de Claudia Sheinbaum Beneficiaron al Pueblo de México

Noticia relacionada. ¿Cuántos Días de Pago Serán en Beca Rita Cetina Octubre 2025? Hay Cambios en Dispersión de Apoyo

Por ello, los estudiantes incorporados a dichos programas deberán esperar más tiempo para recibir su primer depósito del ciclo escolar, sin embargo éste será doble pues recibirán lo correspondiente a dos bimestres, que son septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025.

¿Cuándo depositan pago doble de las Becas Benito Juárez 2025?

De acuerdo con el coordinador nacional, el pago doble para los beneficiarios de preparatoria y de universidades se realizará hasta el mes de diciembre 2025, por lo que los estudiantes deberán esperar casi dos meses para obtener su beca.

Noticia relacionada. Estas 12 Letras Cobran del 6 al 10 de Octubre 2025 en Calendario de Beca Rita Cetina: Lista

De esta manera, será en el último mes del año, cuando se publique el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con el cual los alumnos podrán saber la fecha exacta en la que les caerá su apoyo económico.

El comentario de Julio León sobre el pago doble de las Becas Benito Juárez. Foto: Facebook

¿Cuánto pagan las Becas Benito Juárez en diciembre 2025?

En el último mes del año, los beneficiarios de las Becas Bienestar recibirán un depósito doble correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025, por lo que cada estudiante verá estos montos en su tarjeta, según el programa al que pertenecen:

Beca Benito Juárez Media Superior : 3,800 pesos

: 3,800 pesos Jóvenes Escribiendo el Futuro: 11,600 pesos

De esta manera, si estás a la espera de cobrar tu apoyo económico, ya sabes cuándo caerá tu pago doble de las Becas Benito Juárez de preparatoria o de universidad, para que vayas planificando tus gastos.

Historias recomendadas