Abre Registro de Beca para Primaria: Requisitos y Cómo Inscribirse del 6 al 15 de Octubre 2025

Se vienen días muy movidos en cuanto a Becas para el Bienestar con la salida del calendario de pagos, pero también hay registro a una beca para primaria, por eso acá te decimos los requisitos necesarios para aplicar y cómo inscribirse al apoyo para niños de 6 a 12 años del 6 al 15 de octubre 2025.

Durante septiembre y parte de octubre hubo registro para la Beca Rita Cetina de secundaria, por eso en una nota te dijimos cuándo es el último día para inscribirse. Por otro lado, el apoyo que sigue vigente es la Beca Benito Juárez Media Superior, debido a eso anteriormente ya te mostramos el link y pasos para solicitar la ayuda económica de 1,900 pesos.

¿Cuál es la beca para niños de primaria que tiene registro del 6 al 15 de octubre 2025?

El apoyo disponible para niños de 6 a 12 años en octubre es la Beca Sonora de Oportunidades, para estudiantes que realicen sus estudios en alguna primaria pública de la entidad, en el ciclo escolar 2025-2026.

El registro a las Becas y Crédito Educativo de Sonora para primaria abrió desde el primer día del mes y estará abierto hasta el próximo miércoles 15 de octubre 2025.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la beca para primaria del 6 al 15 de octubre 2025?

Todos los alumnos de educación básica primaria que quieran solicitar la Beca Sonora de Oportunidades, deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos al momento de hacer su inscripción:

Provenir de una familia de escasos recursos económicos, con un ingreso familiar mensual de hasta cuatro veces el salario mínimo general, equivalente a 33 mil 546 pesos y en los casos que se encuentren habitando o estudiando en la zona libre de la frontera norte, el equivalente a 50 mil 385.60 pesos.

El aspirante debe tener el promedio mínimo para participar por la beca que se otorga en la presente convocatoria será el mínimo aprobatorio autorizado por la autoridad educativa de la entidad.

Las personas solicitantes deberán estar registrados en el Sistema de Información y Vinculación para la Comunidad Educativa de Sonora, YOREMIA.

Acta de nacimiento del alumno solicitante de la beca.

Comprobante de ingresos mensuales de la madre, padre o tutor, así como de cualquier otra persona que contribuya al ingreso familiar.

En caso de tratarse de un aspirante y/o padre de familia con discapacidad, se deberá proporcionar la "Credencial" expedida por la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del DIF Sonora, o por el área competente de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.

En caso de que el estudiante pertenezca a una comunidad indígena, se deberá proporcionar una "Constancia de Pertenencia a Comunidad Indígena", expedida por la autoridad tradicional competente o por la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, CEDIS.

¿Cómo hacer registro a la beca para primaria del 6 al 15 de octubre 2025?

Los padres de familia que vayan a solicitar la beca de primaria para niños de 6 a 12 años en octubre, deben entrar al siguiente link: http://publicas.becasycredito.gob.mx y escribir todos los datos personales del estudiante que aspira a recibir al apoyo estudiantil. De ahí, es importante seguir al pie de la letra todo los pasos que indique la plataforma.

La beca para primaria de Sonora otorga un apoyo económico de 2,200 pesos, los cuales serán entregados a lo largo del ciclo escolar 2025 a 2026 en una sola ocasión a todos los beneficiarios. Los resultados del registro serán dados a conocer el 14 de enero 2026.

