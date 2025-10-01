¿Cuántos Pagos Recibirán los Nuevos Beneficiarios de Beca Benito Juárez 2025? Este es el Límite

Este 1 de octubre empezó el registro para solicitar la Beca Benito Juárez de Media Superior 2025 y para todas las personas que aún no saben cuántos pagos van a cobrar, acá te decimos el monto límite de depósitos que van a recibir los nuevos beneficiarios por parte del programa de Becas para el Bienestar.

Previo al arranque de las inscripción a las Becas Benito Juárez 2025 de nivel preparatoria, en una nota te dimos el link para hacer el registro en línea y los pasos para realizar un trámite exitoso. De igual forma te dijimos cómo buscar la Clave CCT (Clave del Centro de Trabajo).

Video: Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

¿Cuántos pagos de Becas Benito Juárez recibirán los nuevos beneficiarios?

Todos los estudiantes de Educación Media Superior que realicen sus estudios en alguna escuela pública de México y que hagan con éxito a la Beca Benito Juárez en octubre 2025, van a formar parte del apoyo durante 40 meses. Eso quiere decir que la cantidad límite de pagos que van a recibir los nuevos beneficiarios es de 15 depósitos.

Si tomamos en cuenta que las Becas Benito Juárez brindan cinco pagos bimestrales al año y solamente durante dos meses se detienen las dispersiones, cada beneficiario estará activo en el programa durante tres años y cuatro meses y durante todo es tiempo van a recibir su apoyo económico de 1,900 pesos.

Video: Inicia Registro de Becas para Universidades Privadas del Estado de México

¿Cuándo termina el registro de Beca Benito Juárez 2025?

Los estudiantes del nivel preparatoria tienen 15 días para registrarse a la Beca Benito Juárez Media Superior. La etapa de inscripción en línea termina el 15 de octubre 2025. De ahí, los alumnos deberán esperar a ser contactados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), para saber si formarán parte del programa social.

Recuerda que la Beca Benito Juárez da un pago anual de 9,500 pesos durante todo el ciclo escolar 2025-2026. Se espera que los beneficiarios registrados en octubre puedan empezar a recibir sus tarjetas de Bienestar entre diciembre y enero próximo.

