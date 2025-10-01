¿Cómo Busco el CCT de Prepa o CCH para Registro en Beca Benito Juárez 2025? Así lo Obtienes

Este miércoles 1 de octubre 2025 inicia el registro a la Beca Benito Juárez, con la que estudiantes de nivel medio superior pueden cobrar 1,900 pesos bimestrales. Uno de los requisitos que se solicitan al momento de la inscripción es el CCT, dato que muchos de los alumnos o padres no conocen. En N+ te decimos cómo saber el CCT de Prepa y CCH.

En notas previas te dimos a conocer el sitio donde se debe realizar la solicitud del apoyo, así como los pasos a seguir para poder registrarte en el programa.

¿Qué es CCT y cómo buscarla para registro de Beca Benito Juárez 2025?

La Clave de Centro de Trabajo o CCT es uno de los datos de la escuela que debes conocer para poder hacer el registro tanto a la Beca Benito Juárez, como a la Rita Cetina.

Ésta se puede consultar en boletas, certificados de estudios o comprobantes de inscripción. Si deseas ubicarla en línea, debes ingresar al Buscador de Escuelas de la Coordinación Nacional de Becas.

Allí deberás seleccionar el tipo de apoyo en el que estás interesado, que para bachillerato es Beca Benito Juárez para Educación Media Superior.

En el mapa que se despliegue puedes escribir el nombre de tu escuela para que arroje los datos de la CCT.

También se puede consultar en el portal de Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

¿Cuáles son los CCT de Prepa y CCH de UNAM para Beca Benito Juárez?

En el caso de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el nivel de bachillerato, se encuentran los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) y los campus de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP).

A continuación te compartimos los CCT de las escuelas de nivel medio superior de la UNAM

ENP 1: 09UBH0021H

ENP 2: 09UBH0018U

ENP 3: 09UBH0026C

ENP 4: 09UBH0027B

ENP 5: 09UBH0028A

ENP 6: 09UBH0020I

ENP 8: 09UBH0022G

ENP 9: 09UBH0023F

CCH Sur: 09UBH0007O

CCH Azcapotzalco: 09UBH0001U

CCH Vallejo: 09UBH0003S

CCH Oriente: 09UBH0005Q

CCH Naucalpan: 09UJN0001N

Te recordamos que los dos requisitos básicos para tener una solicitud exitosa de la Beca Benito Juárez 2025 son: estar inscrito en una escuela pública de bachillerato o profesional técnico bachiller y no recibir otra beca federal con el mismo fin.

