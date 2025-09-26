Calendario Becas Benito Juárez y Rita Cetina de Octubre 2025: ¿Quiénes Cobran Primero Apoyo?

Millones de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades de México están a punto de conocer el calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina de octubre 2025, y acá te decimos quiénes cobran primero el apoyo económico.

Además del primer depósito del ciclo escolar, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar abrirá el registro en línea del programa de educación media superior, mientras que están por terminar las inscripciones del apoyo de alumnos de secundaria.

Para que nadie tenga dudas de los pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en notas previas ya te contamos en qué meses caerán depósitos de los apoyos escolares y quiénes cobran $1,900, $2,600, $3,300 y 4 mil pesos en octubre 2025.

Video. Inicia Registro de Becas para Universidades Privadas del Estado de México

¿Qué estudiantes cobran primero las Becas Bienestar?

La Coordinación Nacional deposita de manera simultánea los apoyos escolares de la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez Media Superior y la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, por medio del calendario de pagos que avanza en orden alfabético.

Noticia relacionada. ¿Alumnos de Beca Rita Cetina Registrados en Septiembre Cobran Pago de Octubre? Así Depositarán

De esta manera, los primeros estudiantes de secundaria, prepa y universidad en cobrar son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra A, posteriormente paga a todos los apellidos con B y luego a los que inician con la C. Así va el orden:

Día 1 de pago : Becarios con apellido paterno que inicia con la letra "A"

: Becarios con apellido paterno que inicia con la letra "A" Día 2 de pago : Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B".

: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicie con la letra "B". Día 3 y 4 de pago : Estudiantes que su primer apellido empiece con la letra "C".

: Estudiantes que su primer apellido empiece con la letra "C". Día 5 de pago: Beneficiarios cuyo apellido paterno inicia con "D", "E", "F"

Calendario de pagos Becas Benito Juárez y Rita Cetina de Octubre 2025

Pese a que aún no ha sido revelado el calendario oficial de las Becas, se espera que los pagos comiencen desde el miércoles 1 de octubre y se realicen durante todo el mes. Así se haría la distribución de los depósitos

Letra A: Miércoles 1 de octubre 2025

Letra B: Jueves 2 de octubre 2025

Letra C: Viernes 3 y lunes 6 de octubre 2025

Letras D, E, F: Martes 7 de octubre 2025

Letra G: Miércoles 8 y jueves 9 de octubre 2025

Letras H, I, J, K: Viernes 10 de octubre 2025

Letra L: Lunes 13 de octubre 2025

Letra M: Martes 14 y miércoles 15 de octubre 2025

Letras N, Ñ, O: Jueves 16 de octubre 2025

Letras P, Q: Viernes 17 de octubre 2025

Letra R: Lunes 20 y martes 21 de octubre 2025

Letra S: Miércoles 22 de octubre 2025

Letras T, U, V: Jueves 23 de octubre 2025

Letras W, X, Y, Z: Viernes 24 de octubre 2025

Cabe señalar que este no es el calendario oficial de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, es solo un pronóstico de acuerdo con los que se han revelado en bimestres anteriores, por lo que te recomendamos esperar al anuncio del coordinador Julio León.

Noticia relacionada. Pago de Pensión Bienestar 2025: ¿Cuándo Cae Último Depósito de 6,200 Pesos a Adultos Mayores?

Video. Becas y Pensiones del Bienestar: Esto Dijo Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

Apellidos que cobran primero las Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025

Los primeros beneficiarios que podrán cobrar su apoyo de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina en octubre 2025 son aquellos que cuenten con alguno de los siguientes apellidos, entre otros:

Primer día de pago

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Avalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo

Arenas

Alcántara

Artega

Altamirano

Segundo día de pago

Barrera

Bautista

Barajas

Becerra

Benítez

Bernal

Barrón

Barrios

Blanco

Balderas

Bustos

Briones

Baez

Baltazar

Becerril

Barragán

Benavidez

Barbosa

Brito

Betancourt

Bárcenas

Tercer y cuarto día de pago

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Cano

Cortez

Cortes

Cisneros

Castellanos

Correa

Covarrubias

Coronado

Carrasco

Caballero

En el caso de los beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago de 1,900 pesos más 700 pesos por cada estudiante extra en la familia, mientras que los de la Beca Benito Juárez Media Superior obtendrán un depósito de 1,900 pesos por becario y los de Jóvenes Escribiendo el Futuro verán un monto de 5,800 pesos.

Historias recomendadas