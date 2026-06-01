Autoridades del Parque Zoológico de León, informaron sobre el fallecimiento de una hembra de lobo canadiense.

De acuerdo con la declaración de las autoridades del Centro de Conservación, la loba canadiense fue sometida a una operación para esterilizarla el pasado martes 26 de mayo.

La loba canadiense no soportó el procedimiento quirúrgico

Sin embargo tras la operación, la ejemplar tuvo complicaciones cardiacas relacionadas con el proceso anestésico inherentes a cualquier cirugía, según explica el comunicado.

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A pesar de que se aplicaron tratamientos y procedimientos para su recuperación estos no surtieron el efecto deseado y la loba perdió la vida el dos días después de la cirugía. Los hallazgos de la necropsia sugieren un proceso infeccioso o inmunológico asintomático previo a la cirugía.

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