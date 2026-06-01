Loba Canadiense Muere Después de ser Esterilizada en el Zoológico de León

Una loba canadiense falleció dentro del Parque Zoológico de León, dos días después de que se le realizara una operación para esterilizarla.

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Triste noticia desde el Zoológico de León: una loba canadiense falleció tras complicaciones de una cirugía de esterilización. Las autoridades investigan un posible problema infeccioso previo.

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