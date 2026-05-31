Dos distintos ataques armados se registraron en distintas calles de las colonias San Juan de Abajo y Valle Delta en León, Guanajuato, lo que causó una intensa movilización policíaca.

El primero de los acontecimientos sucedió dentro de una barbería ubicada en las calles, San Mauro y San Eleuterio de la colonia San Juan de Abajo, donde una persona, de quien se desconoce si era cliente o trabajador, falleció en el lugar.

El ataque ocurrió pasadas las 8:00 de la noche, donde de acuerdo a testigos, lo presuntos homicidas llegaron y huyeron en una motocicleta luego de cometer el crimen.

Una hora después del primer ataque, otra persona fue asesinada

En otro punto de la ciudad, en las calles Tesalina y Tesalia ubicadas en la colonia Valle Delta, un hombre que estaba afuera de un domicilio fue asesinado a tiros, por sujetos armados en una motocicleta minutos antes de las 9:00 de la noche.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en ambos casos se encargaron de realizaron las indagatorias pertinentes, para dar apertura a carpetas de investigación y esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se han identificado los cuerpos de los fallecidos

Mientras que elementos del Servicio Médico Forense fueron quienes levantaron los cuerpos y los trasladaron a un anfiteatro para practicarles la necropsia de ley y determinar las causas exactas de muerte.

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Autoridades hasta el momento no han dado a conocer las identidades de las personas que fueron asesinadas en ambos casos.

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JIPV