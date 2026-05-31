Dos Hombres Son Asesinados en Distintos Ataques Armados en León, Guanajuato

La noche del pasado sábado 30 de mayo, se registraron dos ataques armados en las colonias San Juan de Abajo y Valle Delta, en donde dos personas fallecieron por impactos de arma de fuego.

Dos hombres fueron asesinados en colonias de Léon.N+

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Impactante noche en León: dos hombres asesinados en ataques armados en San Juan de Abajo y Valle Delta. Autoridades investigan los crímenes. ¿Qué está pasando en Guanajuato?

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