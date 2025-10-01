¿Banco Bienestar Requiere Activación del MTU? Cambios en Transferencias Entran en Vigor Hoy

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) entró en vigor este 1 de octubre 2025 y entre todas las dudas que existen sobre este tema, los beneficiarios de los programas sociales se preguntan si el Banco Bienestar requiere la activación de este cambio en el límite de las transferencias electrónicas.

Para acabar con la incertidumbre, acá en N+ te explicamos si el MTU se debe configurar en la tarjeta del Bienestar, además en notas previas puedes conocer cuáles son las cuentas exentas de esta medida y qué pasa si rebasas el monto máximo.

Video. ¿Qué es el MTU y Cómo Activarlo? Explicación Paso a Paso

¿Qué es el MTU en transferencias bancarias?

El Monto Transaccional del Usuario es un límite en las transferencias electrónicas que realizan los derechohabientes de los bancos digitales con el objetivo de aumentar la seguridad digital y prevenir la cantidad de fraudes.

Noticia relacionada. Cambios en Transferencias: ¿Habrá Multa por No Usar MTU? A Partir de Esta Fecha Será Obligatorio

La medida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que a partir del 1 de octubre de 2025, todos los bancos en México deben habilitar en sus aplicaciones y plataformas la opción para que los usuarios configuren su MTU.

De esta forma, las personas deben establecer un monto máximo como límite de transferencias para todas sus transacciones digitales a terceros antes del 1 de enero de 2026, en caso de no definirlo, el banco calculará el límite con base en su historial financiero. Sin embargo se podrá configurar en cualquier momento.

¿MTU se debe activar en Tarjeta Bienestar?

De acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Banco Bienestar no requiere activación del MTU por no permitir transferencias electrónicas a sus derechohabientes en la aplicación para celulares.

Noticia relacionada. ¿El MTU Aplica para Tarjetas de Crédito? Esto Sabemos sobre Pagos entre Distintos Bancos

Cabe señalar que la institución encargada de distribuir los apoyos económicos de los programas sociales sí permite transferencias entre sus usuarios, sin embargo para realizarlas se debe acudir directamente a las ventanillas del banco.

Video. Entrevista N+: Consejos de Condusef para Establecer el MTU para Seguridad Ante Fraudes

Además de las tarjetas del Bienestar, tampoco tendrán que configurar el MTU las cuentas de nivel 1, es decir, las que permiten depósitos máximos mensuales de 750 Unidades de Inversión (UDIS), que actualmente equivalen a 6,413 pesos.

Historias recomendadas