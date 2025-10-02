Universidades Prioritarias de Beca Benito Juárez: ¿Cómo Saber Si Te Registras en Octubre 2025?

Inició el registro de la Beca Benito Juárez en octubre 2025, por lo que muchos universitarios se preguntan si pueden solicitar el apoyo económico, y acá te decimos cómo saber cuáles son las universidades prioritarias de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025 con el buscador de escuelas.

Al mismo tiempo de las inscripciones para estudiantes de licenciatura en México, se está realizando el registro de las Becas Benito Juárez de Media Superior y en una nota te explicamos cómo pedir este apoyo de preparatorias y cómo consultar la Clave de Centro de Trabajo (CCT).

Lista de escuelas prioritarias de Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025

La Beca Benito Juárez de nivel superior otorga un apoyo de 5,800 pesos bimestrales a los estudiantes inscritos en licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes en alguna universidades prioritarias o escuelas catalogadas como "susceptible de atención", que son las siguientes:

Universidades Interculturales

Escuelas Normales Indígenas

Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural

Escuelas Normales Rurales

Universidades para el Bienestar Benito Juárez García

Universidad de la Salud de la Ciudad de México

Universidad de la Salud del estado de Puebla

Universidad de Lenguas Indígenas de México

Las escuelas clasificadas como escuela de interés

Las escuelas de Educación Superior ubicadas en alguna localidad prioritaria

Para consultar si tu universidad es prioritaria de atención del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y si puedes hacer el registro en octubre 2025, ingresa a esta página https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef/ y escribe el CCT de tu plantel o búscala con tu estado, municipio y localidad. Ahí te aparecerá si tu escuela es prioritaria o susceptible de atención.

¿Cómo hacer el registro a Jóvenes Escribiendo el Futuro en SUBES?

En caso de que estudies en una universidad prioritaria de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025 podrás registrarte en la plataforma SUBES en el siguiente link: subes.becasbenitojuarez.gob.mx/. Ahí los estudiantes de nivel superior deberán iniciar su inscripción en el botón 'Regístrate aquí' en caso de no tener cuenta en dicho portal.

Una vez creada su cuenta deberán iniciar sesión y verificar que su información personal, de domicilio y escolar sea correcta antes de comenzar con la solicitud de la Beca Benito Juárez de nivel superior.

Si tu información escolar es correcta podrás dirigirte a la sección "Solicitud" y dar clic en la opción "Solicitar Beca". Ahí aparecerá el apartado "Programas disponibles", donde se desplegará el catálogo de becas a las que puedes acceder.

Para elegir la de Jóvenes Escribiendo el Futuro deberás dar en el Botón "Solicitar esta beca" y comenzar a llenar los datos que se te solicitan y subir los archivos en caso de ser necesario.

Una vez que hayas llenado todos los campos y documentos, deberás regresar a la sección 'Solicitar beca' y dar clic en el botón Imprimir para obtener tu acuse. Toma en cuenta que tendrás 30 días para imprimir este documento.

Después de que realices este paso la solicitud estará completa y deberás revisar constantemente tu perfil del SUBES en la sección de “Mensajes” para recibir indicaciones e información acerca de tu solicitud.

