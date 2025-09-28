Apoyo Bienestar de 29 Mil Pesos Abre Registro el 1 de Octubre: Requisitos para Hombres y Mujeres

Llegamos al antepenúltimo mes del año y para sorpresa de muchas personas un apoyo Bienestar de 29 mil pesos abre registro el 1 de octubre 2025 para miles de personas, por eso acá te decimos qué programas es y los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres en todo México.

Para que nadie se quede sin la oportunidad de recibir un apoyo, en una nota ya te dijimos qué programas de Bienestar abren registro en octubre 2025 y dónde hay inscripciones en Vivienda para el Bienestar, pues es la ayuda que más acapara la atención durante todo este mes, aunque también está el apoyo de 100 mil pesos que estará disponible en todo el país.

¿Qué programa Bienestar inicia registro el 1 de octubre 2025?

El apoyo Bienestar para hombres y mujeres que abre registro el próximo miércoles 1 de octubre son las Becas Benito Juárez para estudiantes universitarios que llevan por nombre Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Durante el mes de septiembre ya hubo registro para la Beca Rita Cetina y a la para de Jóvenes Escribiendo el Futuro, también dará inicio la inscripción a la Beca Benito Juárez Media Superior 2025.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al apoyo Bienestar de 29 mil pesos en octubre 2025?

Los hombres y mujeres que deseen solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro en octubre 2025 deben cumplir con el principal requisito, que es ser estudiante de alguna universidad pública de México en el ciclo escolar 2025-2026, sobre todo de algunas de estas escuelas prioritarias. Además, de eso, los aspirantes deben tener los siguientes documentos a la mano para hacer su inscripción en línea:

Contar con una cuenta Llave MX. Si no tienes la tuya así la puedes crear .

. CURP certificada del aspirante.

del aspirante. Identificación oficial de la madre, padre o tutor

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) de la madre, padre o tutor

Acta de Nacimiento legible del estudiante.

legible del estudiante. Comprobante de estudios (Constancia de Estudios, Credencial, Formato de Inscripción o Reinscripción Boleta de Calificaciones).

Recuerda que el apoyo Bienestar de 29 mil pesos se puede solicitar en el siguiente link: subes.becasbenitojuarez.gob.mx. Si no tienes idea de cómo registrarte, en este enlace puede checar todos los pasos que debes realizar.

