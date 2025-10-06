¿Cómo Confirmar Registro de Beca Benito Juárez 2025? Así Checas Estatus de Inscripción

La inscripción de la Beca Benito Juárez Media Superior abrió en octubre 2025, por lo que aquellos estudiantes que ya hicieron su solicitud se preguntan cómo saber si ya quedaron registrados, y acá te decimos qué hacer para confirmar el estatus para recibir el apoyo económico.

El pasado 1 de octubre inició el registro de la beca para alumnos de preparatorias y bachilleratos en México, y para que nadie tenga problemas al hacer su solicitud, en notas ya te dijimos qué hacer si tu CURP no está certificada y si debes volver a inscribirte o solo actualizar tus datos.

El último día de registro de la Beca Benito Juárez Media Superior es el próximo miércoles 15 de octubre 2025, por lo que es importante que hagas cuanto antes la inscripción, ya que de lo contrario corres el riesgo de que se retrase tu oportunidad de obtener el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

Video. Abren Convocatoria de Becas para Alumnos de Primarias Públicas este 2025

¿Cómo saber si ya estoy registrado en la Beca Benito Juárez?

Una vez que finalices el proceso de inscripción en la página www.becabenitojuarez.gob.mx, te deberá de aparecer el mensaje de "Tu solicitud ha sido registrada", lo cual quiere decir que tu información será revisada y validada para continuar con el proceso de asignación de la beca.

Noticia relacionada. ¿Cuántos Pagos Recibirán los Nuevos Beneficiarios de Beca Benito Juárez 2025? Este es el Límite

Ahí mismo podrás descargar el comprobante de registro de la Beca Benito Juárez de preparatoria para tenerlo a la mano en caso de que te lo soliciten en un futuro, como para la entrega de la tarjeta Bienestar en la que recibirás tu apoyo económico.

¿Cómo confirmar estatus de la Beca Benito Juárez?

Para confirmar tu registro en la Beca Benito Juárez Media Superior, debes volver a iniciar sesión en la página www.becabenitojuarez.gob.mx con tu cuenta Llave MX y verificar que ya se realizó la inscripción al programa.

Noticia relacionada. ¿Cómo Busco el CCT de Prepa o CCH para Registro en Beca Benito Juárez 2025? Así lo Obtienes

En el estatus de registro aparecerá como "pendiente de validación", sin embargo en las próximas semanas se espera que los datos de los estudiantes sean validados y en el sitio se muestre el mensaje de "registro exitoso".

En el caso de los estudiantes que ya recibieron su tarjeta y algún depósito de este programa, no necesitan volver a hacer el registro, ya que son considerados como beneficiarios de continuidad por lo que solo deberán prepararse para recibir su apoyo.

Historias recomendadas