Último Día Registro Beca de Manutención UNAM y Otras: ¿Qué Montos Entregan y en Cuántos Pagos?

Si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursas el ciclo escolar 2026-1, aún estás a tiempo para postularte a una de los apoyos económicos que entrega la UNAM. Para que no te quedes fuera, en N+ te decimos cuándo es el último día de registro a la Beca de Manutención y Otros Apoyos, además de qué montos entregan y en cuántos pagos.

Dada la amplia gama de apoyos que entrega la UNAM, te damos a conocer Becas UNAM 2025: ¿Cuáles son los Apoyos Económicos para Estudiantes y Requisitos de Inscripción?, y te recordamos ¿Cuándo Abre la Plataforma y Cómo Solicitar $100 Mil de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Video: Festival de Ciencias, Humanidades y Artes UNAM 2025

A través de la cuenta de Facebook Becarios UNAM se dio a conocer que nueve becas otorgaron prórrogas en la convocatoria de inscripción. Y aquí te damos a conocer los detalles más importantes.

¿Qué Becas UNAM dan prórroga para registro y cuándo es el último día?

La UNAM informó que 8 becas aún tienen plazo abierto hasta este miércoles 8 de octubre de 2025 para inscripción de aspirantes. El proceso se realiza a través del portal web Integra.

Para ello es necesario crear una cuenta y contraseña que permita seguir los pasos del trámite correctamente. El usuario está conformado por los 9 dígitos de la Cuenta UNAM.

Beca para Titulación para Especialidad (Posgrado 2025-2026, cierra registro el miércoles 8 de octubre 2025. Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2025-2026, cierra registro miércoles 8 de octubre 2025. Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento, cierra registro el miércoles 8 de octubre 2025. Becas ara Titulación en Facultad de Filosofía y Letras 2025-2026, cierra registro 8 de octubre de 2025 Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2026, cierra registro 8 de octubre de 2025. Becas para titulación Proyectos de Investigación sobre la UNAM, cierra registro el 8 de octubre de 2025. Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM Ciclo Escolar 2026-1, cierra registro miércoles 8 de Octubre 2025 Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad, cerró registro el 7 de octubre Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2026-1, cierra registro el 8 de octubre 2025.

Ello, luego de que en la mayoría de los casos el proceso de registro inició los últimos días de septiembre.

¿Qué montos entregan las Becas UNAM y en cuántos pagos?

Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM Ciclo Escolar 2026-1

Entrega 3,600 pesos

El pago se hace en una sola exhibición y corresponde al trimestre septiembre-diciembre 2025.

Beca para Titulación para Especialidad (Posgrado 2025-2026)

Entrega 8,000 mil pesos

El pago se hace en dos exhibiciones.

El primer pago será de 4,000 pesos y se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados.

El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel de origen que ha concluido el proceso de titulación.

Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2025-2026

Entrega hasta 6,000 pesos

El pago se hace en dos exhibiciones de 3,000 pesos.

El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados

El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel que ha concluido el proceso de titulación.

Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento

Entrega hasta 8,000 pesos

El pago se hace en dos exhibiciones de 4,000 pesos

El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados

El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel que ha concluido el proceso de titulación.

Becas para Titulación en Facultad de Filosofía y Letras 2025-2026

Entrega hasta 6,000 pesos

El pago se hace en dos exhibiciones de 3,000 pesos.

El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados

El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario presente su titulación a la Facultad de Filosofía y Letras.

Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2026

Entrega hasta 10,000 pesos

El pago se hará en dos exhibiciones de 5,000 pesos

El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados y corresponde al semestre 2026-1.

El segundo pago se hará a partir del mes de abril de 2026,, siempre y cuando el beneficiario presente inscripción ordinaria en dicho semestre.

Becas para Titulación Proyectos de Investigación sobre la UNAM

Entrega hasta 10,000 pesos

El pago se hará en dos exhibiciones de 5,000 pesos

El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados y corresponde al semestre 2026-1.

El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel de origen que ha concluido el proceso de Titulación.

Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad

Entrega 4,000 pesos mensuales

Los pagos corresponden al periodo septiembre 2025 a junio de 2026.

Los pagos serán programados

Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2026-1

Entrega 2,500 pesos

El pago corresponde al periodo 2026-1.

El pago se hace en una sola exhibición

Historias Recomendadas