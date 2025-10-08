Inicio Nacional Último Día Registro Beca de Manutención UNAM y Otras: ¿Qué Montos Entregan y en Cuántos Pagos?

Último Día Registro Beca de Manutención UNAM y Otras: ¿Qué Montos Entregan y en Cuántos Pagos?

N+| Selene Alonzo Romero

Si eres alumno de la Máxima Casa de Estudios y buscas un apoyo económico, te explicamos qué montos dan las becas con prórroga en octubre 2025

Beca de Manutención UNAM

¿Cuándo es el Último Día para Registro a la Beca de Manutención UNAM? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

Si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursas el ciclo escolar 2026-1, aún estás a tiempo para postularte a una de los apoyos económicos que entrega la UNAM. Para que no te quedes fuera, en N+ te decimos cuándo es el último día de registro a la Beca de Manutención y Otros Apoyos, además de qué montos entregan y en cuántos pagos.  

A través de la cuenta de Facebook Becarios UNAM se dio a conocer que nueve becas otorgaron prórrogas en la convocatoria de inscripción. Y aquí te damos a conocer los detalles más importantes.

¿Qué Becas UNAM dan prórroga para registro y cuándo es el último día? 

La UNAM informó que 8 becas aún tienen plazo abierto hasta este miércoles 8 de octubre de 2025 para inscripción de aspirantes. El proceso se realiza a través del portal web Integra. 

Para ello es necesario crear una cuenta y contraseña que permita seguir los pasos del trámite correctamente. El usuario está conformado por los 9 dígitos de la Cuenta UNAM.  

  1. Beca para Titulación para Especialidad (Posgrado 2025-2026, cierra registro el miércoles 8 de octubre 2025. 
  2. Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2025-2026, cierra registro miércoles 8 de octubre 2025.
  3. Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento, cierra registro el miércoles 8 de octubre 2025. 
  4. Becas ara Titulación en Facultad de Filosofía y Letras 2025-2026, cierra registro 8 de octubre de 2025 
  5. Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2026, cierra registro 8 de octubre de 2025. 
  6. Becas para titulación Proyectos de Investigación sobre la UNAM, cierra registro el 8 de octubre de 2025. 
  7. Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM Ciclo Escolar 2026-1, cierra registro miércoles 8 de Octubre 2025
  8. Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad, cerró registro el 7 de octubre 
  9. Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2026-1, cierra registro el 8 de octubre 2025. 

Ello, luego de que en la mayoría de los casos el proceso de registro inició los últimos días de septiembre. 

¿Qué montos entregan las Becas UNAM y en cuántos pagos? 

Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM Ciclo Escolar 2026-1 

  • Entrega 3,600 pesos 
  • El pago se hace en una sola exhibición y corresponde al trimestre septiembre-diciembre 2025. 

Beca para Titulación para Especialidad (Posgrado 2025-2026) 

  • Entrega 8,000 mil pesos 
  • El pago se hace en dos exhibiciones. 
  • El primer pago será de 4,000 pesos y se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados. 
  • El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel de origen que ha concluido el proceso de titulación. 

Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2025-2026 

  • Entrega hasta 6,000 pesos 
  • El pago se hace en dos exhibiciones de 3,000 pesos. 
  • El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados 
  • El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel que ha concluido el proceso de titulación. 

Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento 

  • Entrega hasta 8,000 pesos 
  • El pago se hace en dos exhibiciones de 4,000 pesos
  • El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados 
  • El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel que ha concluido el proceso de titulación. 

Becas para Titulación en Facultad de Filosofía y Letras 2025-2026 

  • Entrega hasta 6,000 pesos 
  • El pago se hace en dos exhibiciones de 3,000 pesos. 
  • El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados 
  • El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario presente su titulación a la Facultad de Filosofía y Letras. 

Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2026 

  • Entrega hasta 10,000 pesos
  • El pago se hará en dos exhibiciones de 5,000 pesos
  • El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados y corresponde al semestre 2026-1.
  • El segundo pago se hará a partir del mes de abril de 2026,, siempre y cuando el beneficiario presente inscripción ordinaria en dicho semestre. 

Becas para Titulación Proyectos de Investigación sobre la UNAM 

  • Entrega hasta 10,000 pesos
  • El pago se hará en dos exhibiciones de 5,000 pesos
  • El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados y corresponde al semestre 2026-1.
  • El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel de origen que ha concluido el proceso de Titulación. 

Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad 

  • Entrega 4,000 pesos mensuales 
  • Los pagos corresponden al periodo septiembre 2025 a junio de 2026. 
  • Los pagos serán programados 

Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2026-1 

  • Entrega 2,500 pesos 
  • El pago corresponde al periodo 2026-1. 
  • El pago se hace en una sola exhibición 

