Último Día Registro Beca de Manutención UNAM y Otras: ¿Qué Montos Entregan y en Cuántos Pagos?
N+| Selene Alonzo Romero
Si eres alumno de la Máxima Casa de Estudios y buscas un apoyo económico, te explicamos qué montos dan las becas con prórroga en octubre 2025
Si eres estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursas el ciclo escolar 2026-1, aún estás a tiempo para postularte a una de los apoyos económicos que entrega la UNAM. Para que no te quedes fuera, en N+ te decimos cuándo es el último día de registro a la Beca de Manutención y Otros Apoyos, además de qué montos entregan y en cuántos pagos.
Dada la amplia gama de apoyos que entrega la UNAM, te damos a conocer Becas UNAM 2025: ¿Cuáles son los Apoyos Económicos para Estudiantes y Requisitos de Inscripción?, y te recordamos ¿Cuándo Abre la Plataforma y Cómo Solicitar $100 Mil de Jóvenes Construyendo el Futuro?
A través de la cuenta de Facebook Becarios UNAM se dio a conocer que nueve becas otorgaron prórrogas en la convocatoria de inscripción. Y aquí te damos a conocer los detalles más importantes.
¿Qué Becas UNAM dan prórroga para registro y cuándo es el último día?
La UNAM informó que 8 becas aún tienen plazo abierto hasta este miércoles 8 de octubre de 2025 para inscripción de aspirantes. El proceso se realiza a través del portal web Integra.
Para ello es necesario crear una cuenta y contraseña que permita seguir los pasos del trámite correctamente. El usuario está conformado por los 9 dígitos de la Cuenta UNAM.
- Beca para Titulación para Especialidad (Posgrado 2025-2026, cierra registro el miércoles 8 de octubre 2025.
- Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2025-2026, cierra registro miércoles 8 de octubre 2025.
- Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento, cierra registro el miércoles 8 de octubre 2025.
- Becas ara Titulación en Facultad de Filosofía y Letras 2025-2026, cierra registro 8 de octubre de 2025
- Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2026, cierra registro 8 de octubre de 2025.
- Becas para titulación Proyectos de Investigación sobre la UNAM, cierra registro el 8 de octubre de 2025.
- Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM Ciclo Escolar 2026-1, cierra registro miércoles 8 de Octubre 2025
- Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad, cerró registro el 7 de octubre
- Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2026-1, cierra registro el 8 de octubre 2025.
Ello, luego de que en la mayoría de los casos el proceso de registro inició los últimos días de septiembre.
¿Qué montos entregan las Becas UNAM y en cuántos pagos?
Beca Manuela Garín Pinillos-Manutención UNAM Ciclo Escolar 2026-1
- Entrega 3,600 pesos
- El pago se hace en una sola exhibición y corresponde al trimestre septiembre-diciembre 2025.
Beca para Titulación para Especialidad (Posgrado 2025-2026)
- Entrega 8,000 mil pesos
- El pago se hace en dos exhibiciones.
- El primer pago será de 4,000 pesos y se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados.
- El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel de origen que ha concluido el proceso de titulación.
Becas para Titulación Egresados Extemporáneos 2025-2026
- Entrega hasta 6,000 pesos
- El pago se hace en dos exhibiciones de 3,000 pesos.
- El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados
- El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel que ha concluido el proceso de titulación.
Becas para Titulación Egresados de Alto Rendimiento
- Entrega hasta 8,000 pesos
- El pago se hace en dos exhibiciones de 4,000 pesos
- El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados
- El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel que ha concluido el proceso de titulación.
Becas para Titulación en Facultad de Filosofía y Letras 2025-2026
- Entrega hasta 6,000 pesos
- El pago se hace en dos exhibiciones de 3,000 pesos.
- El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados
- El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario presente su titulación a la Facultad de Filosofía y Letras.
Beca para Apoyo a Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas del País 2025-2026
- Entrega hasta 10,000 pesos
- El pago se hará en dos exhibiciones de 5,000 pesos
- El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados y corresponde al semestre 2026-1.
- El segundo pago se hará a partir del mes de abril de 2026,, siempre y cuando el beneficiario presente inscripción ordinaria en dicho semestre.
Becas para Titulación Proyectos de Investigación sobre la UNAM
- Entrega hasta 10,000 pesos
- El pago se hará en dos exhibiciones de 5,000 pesos
- El primer pago se hará en la fecha posterior a la publicación de resultados y corresponde al semestre 2026-1.
- El segundo pago se hará en la fecha posterior a que el beneficiario confirme en la Facultad o Plantel de origen que ha concluido el proceso de Titulación.
Beca para Alumnas y Alumnos en Situación de Discapacidad
- Entrega 4,000 pesos mensuales
- Los pagos corresponden al periodo septiembre 2025 a junio de 2026.
- Los pagos serán programados
Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico 2026-1
- Entrega 2,500 pesos
- El pago corresponde al periodo 2026-1.
- El pago se hace en una sola exhibición
