¿Qué Letras Cobran Pago Beca Rita Cetina el Miércoles 8 y 15 de Octubre 2025? Lista de Apellidos

Esta semana ha llegado el esperado depósito para estudiantes de secundaria. Luego de la publicación del calendario de pago Beca Rita Cetina de octubre 2025, te decimos qué letras cobran los miércoles 8 y 15 de este mes, así como la lista de apellidos de los beneficiarios con su depósito.

Pero antes te recordamos que hemos dado seguimiento al estatus de los pagos de la Beca Benito Juárez, algunos de los cuales se retrasaron, pero también cómo puedes revisar si ya recibiste tu apoyo.

Video: Cuando Abre el Registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila en Septiembre del 2025

¿Qué letras ya cobraron Beca Rita Cetina en octubre 2025?

De acuerdo con el calendario de Beca Rita Cetina octubre 2025, son al menos tres letras las que ya han recibido su pago correspondiente al cuarto bimestre del año.

Las iniciales de los apellidos de los beneficiarios afortunados que ya cobraron son:

A, B: Lunes 6

C: Martes 7

Con la Beca Rita Cetina, cada familia recibe un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos y en los casos donde hay más dos o más hijas o hijos en secundaria, se otorgan 700 pesos adicionales por cada alumno. Este pago tiene como objetivo fortalecer la economía familiar y asegurar la permanencia escolar de los estudiantes.

Nota relacionada: Estas 12 Letras Cobran del 6 al 10 de Octubre 2025 en Calendario de Beca Rita Cetina: Lista

¿Quiénes cobran los miércoles 8 y 15 en calendario Beca Rita Cetina octubre 2025?

De acuerdo con la lista de fechas y pagos correspondiente al mes de octubre 2025, las letras que reciben su pago de la Beca Rita Cetina son:

Miércoles 8 de octubre 2025: D, E, F

Miércoles 15 de octubre 2025: R

Te recordamos que los depósitos se realizan según la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta. El apoyo, que se entrega a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, está dirigido a estudiantes de educación básica inscritos en planteles públicos de todo el país.

¿Qué apellidos reciben pago de Beca Rita Cetina 8 y 15 de octubre 2025?

En N+ te compartimos algunos de los apellidos más populares en México, que reciben su depósito de la beca los miércoles 8 (letras D, E y F) y 15 de octubre 2025 (letras R).

8 de octubre 2025

Díaz

Domínguez

De la Cruz

Estrada

Espinoza

Esquivel

Escobar

Flores

Fernández

Fuentes

15 de octubre 2025

Rodríguez

Ramírez

Reyes

Ruíz

Romero

Rivera

Ramos

Rojas

Ríos

Rosales

Robles

Rangel

Rocha

Rubio

Historias recomendadas:

¿Cuándo Cae Apoyo Bienestar de 3 Mil Pesos para Mujeres de 60 a 62 Años? Así Depositan Pensión

Infonavit 2025: ¿Cuándo Será Entrega de Casas de Vivienda para el Bienestar? Hacen Anuncio

¿Qué Partes del Cuerpo de Viajeros Mexicanos Serán Escaneadas para Poder entrar a Europa?

DMZ