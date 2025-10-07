¿Qué Partes del Cuerpo de Viajeros Mexicanos Serán Escaneadas para Poder entrar a Europa?

A partir del próximo domingo 12 de octubre, la forma en que los mexicanos entran a Europa tendrá un cambio, si bien no sustancial, sí implicará que los viajeros hagan un registro biométrico de carácter obligatorio.

Con la aplicación de esta nueva directriz de la Unión Europea, que no modifica los requisitos principales ni los días permitidos de estancia, los viajeros mexicanos y de aquellos países que no pertenezcan a la Unión Europea pueden seguir entrando sin visa a Europa para estancias cortas de hasta 90 días.

De esta forma, a partir de este fin de semana Europa comenzará a implementar un nuevo sistema digital de control fronterizo llamado EES (Entry/Exit System), que reemplaza los sellos en el pasaporte.

Y aunque la aplicación de este sistema será gradual, a la postre será obligatorio y estará completamente operativo el 10 de abril de 2026.

¿Qué partes del cuerpo serán escaneadas para entrar a Europa?

Al llegar a cualquier país del espacio Schengen, que son 29 naciones, incluidas 25 en Europa, como Austria, Francia, Portugal y España, entre otros, se deberá escanear el pasaporte, registrar las huellas dactilares y tomar una fotografía del rostro, en un procedimiento similar al que ya aplica Estados Unidos.

Toda esa información se guardará durante tres años. Por lo anterior, ya no se sellará el pasaporte, toda vez que la entrada, la salida y el número exacto de días que permanezcas se registrarán digitalmente en el sistema EES.

"No es necesario hacer ningún trámite antes de viajar. No se requiere visa, ni permiso especial, ni registro previo. Todo se hace directamente al llegar a Europa", según las Direcciones Generales de Migración y Asuntos Internos de la Unión Europea.

¿Cómo y cuándo se realizará el registro biométrico?

El escaneo del pasaporte, la toma de huellas dactilares y la fotografía del rostro se realizarán en el momento en el que el viajero ingrese a Europa a través de cualquier cruce fronterizo.

Previendo esta situación, en los primeros días se espera que haya filas más largas en los cruces fronterizos, aunque el proceso de registro biométrico solo tarda unos minutos por persona.

Debido a esto último, las autoridades europeas advierten que habrá ajustes mientras se implementa por completo.

