Inicio Internacional Europa Mexicanos Deberán Cumplir Con Registro Biométrico para Entrar a Europa A Partir de Octubre 2025

Mexicanos Deberán Cumplir Con Registro Biométrico para Entrar a Europa A Partir de Octubre 2025

|

N+

-

Los mexicanos que desean ingresar a Europa deberán hacer, de forma obligatoria, un registro biométrico, te contamos en qué consiste

Mexicanos Deberán Cumplir Con Registro Biométrico para Entrar a Europa

Vuelo de una aeronave junto a una bandera de la Unión Europea. Foto: LinkedIn

COMPARTE:

La Unión Europea dio a conocer que los mexicanos que desean ingresar a Europa deberán hacer, de forma obligatoria, un registro biométricoEsto incluye lo siguiente:

Video relacionadoLargas Filas para Tramitar CURP Biométrica en Xalapa, Veracruz

  • Escanear el pasaporte
  • Tomar huellas dactilares 
  • Una fotografía del rostro.
  • Se precisó que con esto no se modificarán los requisitos principales ni se pedirá visa.

¿A partir de cuándo se aplicará el registro biométrico para entrar a Europa?

La medida será aplicable a partir del próximo domingo 12 de octubre de 2025.

¿Solo los mexicanos deberán hacer un registro biométrico para entrar a Europa?

Los mexicanos y extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea podrán entrar sin visa a Europa en estancias de hasta 90 días en 29 naciones como Austria, Francia, Portugal y España entre otros.

Pero desde el domingo 12 de octubre de 2025, la Unión Europea implementará un nuevo sistema digital de control fronterizo llamado EES (Entry/Exit System).
Se reemplazan los sellos en el pasaporte. 

  • El sistema será obligatorio y se prevé que esté en operación el 10 de abril de 2026.

¿Qué deben hacer los mexicanos que lleguen a Europa?

Al ingresar a cualquier país del espacio Schengen en Europa, los mexicanos tendrán que considerar que al escanear el pasaporte, registrar las huellas dactilares
tomar una fotografía del rostro ocurrirá lo siguiente:

  • Toda la información se guardará durante tres años.

La entrada, la salida y el número exacto de días quedará registrado digitalmente en el sistema (ya no se sellará el pasaporte).

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

Sociedad
Inicio Internacional Europa Registro biometrico este es nuevo requisito mexicanos entrar europa octubre 2025