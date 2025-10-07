La Unión Europea dio a conocer que los mexicanos que desean ingresar a Europa deberán hacer, de forma obligatoria, un registro biométrico. Esto incluye lo siguiente:

Video relacionado: Largas Filas para Tramitar CURP Biométrica en Xalapa, Veracruz

Escanear el pasaporte

Tomar huellas dactilares

Una fotografía del rostro.

Se precisó que con esto no se modificarán los requisitos principales ni se pedirá visa.

¿A partir de cuándo se aplicará el registro biométrico para entrar a Europa?

La medida será aplicable a partir del próximo domingo 12 de octubre de 2025.

¿Solo los mexicanos deberán hacer un registro biométrico para entrar a Europa?

Los mexicanos y extranjeros que no pertenezcan a la Unión Europea podrán entrar sin visa a Europa en estancias de hasta 90 días en 29 naciones como Austria, Francia, Portugal y España entre otros.

Pero desde el domingo 12 de octubre de 2025, la Unión Europea implementará un nuevo sistema digital de control fronterizo llamado EES (Entry/Exit System).

Se reemplazan los sellos en el pasaporte.

El sistema será obligatorio y se prevé que esté en operación el 10 de abril de 2026.

¿Qué deben hacer los mexicanos que lleguen a Europa?

Al ingresar a cualquier país del espacio Schengen en Europa, los mexicanos tendrán que considerar que al escanear el pasaporte, registrar las huellas dactilares

tomar una fotografía del rostro ocurrirá lo siguiente:

Toda la información se guardará durante tres años.

La entrada, la salida y el número exacto de días quedará registrado digitalmente en el sistema (ya no se sellará el pasaporte).

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI