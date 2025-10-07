Huracán ‘Priscilla’ se Intensifica a Categoría 2: ¿Cómo Podría Afectar a Jalisco?
Debido al paso del huracán ‘Priscilla’, 22 municipios de Jalisco se mantienen en semáforo verde. Algunos de ellos son Autlán de Navarro y Puerto Vallarta
Este 7 de octubre el huracán ‘Priscilla’ se intensificó a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson, de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco.
De acuerdo con autoridades, ‘Priscilla’ se localiza hasta la mañana del martes a 370 kilómetros del sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y a 415 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco.
Debido a esto se prevén vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de hasta 195 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.
¿Qué municipios de Jalisco continuarán bajo vigilancia por el huracán ‘Priscilla’?
De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), se mantiene el semáforo en color verde para los siguientes municipios de Jalisco:
- Atengo
- Atenguillo
- Autlán de Navarro
- Ayutla
- Cabo Corrientes
- Casimiro Castillo
- Cihuatlán
- Cuautitlán de García Barragán
- Cuautla
- El Grullo
- Guachinango
- La Huerta
- El Limón
- Mascota
- Mixtlán
- Puerto Vallarta
- Villa Purificación
- San Sebastián del Oeste
- Talpa de Allende
- Tolimán
- Tomatlán
- Tuxcacuesco
Vale la pena mencionar que el semáforo verde es considerado como peligro bajo, aun así, Protección Civil continuará en vigilancia. Asimismo, en Puerto Vallarta se pondrá bandera roja "debido al incremento en el oleaje y las condiciones del mar, con olas que llegan a alcanzar entre 3 y 4 metros de altura", de acuerdo con autoridades. Te recomendamos no ingresar a las playas.
Al momento, esto es lo que ha provocado el huracán ‘Priscilla’ en Jalisco
Los efectos del huracán ‘Priscilla’ por las costas de Jalisco fueron olas de hasta seis metros de altura, así como lluvias ligeras y moderadas.
Las playas de la Costa Sur fue donde se dejó ver con mayor intensidad, ya que la marea invadió la zona de playa y llegó hasta los restaurantes. El personal de los establecimientos, a contrarreloj, intentaba salvar el mobiliario y el menaje.
Cabe mencionar que en la entidad no se registraron afectaciones de consideración más allá de las palapas derribadas. Tampoco hubo desbordamientos de arroyos ni de ríos.
