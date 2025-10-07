¿Qué Pasó con el Pago de Becas Benito Juárez de Octubre 2025? Esto Dice el Aviso de Bienestar

Atentos, estudiantes de Educación Media Superior, durante octubre se realiza el registro a la Beca Benito Juárez. Éste contempla a todos los alumnos inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada o mixta para el ciclo escolar 2025-2026. Pero, para los que ya están registrados, en N+ explicamos ¿qué se sabe del pago de octubre 2025, por qué no cayó el depósito y qué dicen las autoridades?

Este apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, se otorga por los 10 meses que dura el ciclo escolar y hasta por un máximo de 40 meses. Siempre que el alumno continúe con sus estudios.

Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, anunció días atrás las fechas de pago de continuidad para estudiantes de Secundaria inscritos en la Beca Rita Cetina.

¿Por qué no cayó el depósito de la Beca Benito Juárez?

Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar respondió a una publicación de Facebook en la que detalló porqué no se anunciaron pagos de la Beca Benito Juárez para el mes de Octubre de 2025.

Allí explicó que aún no está actualizada la información sobre beneficiarios, por lo que el depósito de Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro se retrasará hasta el mes de diciembre de este año.

Previamente, se había dado a conocer que las fechas de los depósitos de ambos apoyos económicos sería durante octubre, pero la fecha cambió.

¿Habrá Pago Doble en diciembre de la Beca Benito Juárez? Monto

De acuerdo con lo especificado por el coordinador Nacional de Becas, sí habrá pago doble en la Tarjeta del Bienestar. Ello dado que se depositarán los pagos correspondientes a los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

De modo que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán 3 mil 800 pesos en diciembre, correspondientes a los bimestres antes descritos.

Los recursos se podrán retirar directamente de la Tarjeta del Banco Bienestar del beneficiario o hacer compras en distintos establecimientos.

¡El calendario 🗓️ de pagos para las beneficiarias y beneficiarios de CONTINUIDAD de la Beca #RitaCetina ya está aquí! ✨🙌



Checa la info que #Mafer tiene para ti y entérate de todas las fechas de pago. 💵 pic.twitter.com/6mO34bmzr2 — BecasBenito (@BecasBenito) October 7, 2025

¿Cuáles son los requisitos para hacer registro a la Beca Bienestar?

Se pueden registrar alumnos de preparatoria o bachillerato inscritos a escuelas públicas. Pero, es importante, que no reciban otra beca federal con el mismo fin, para no ser rechazados.

Entre los requisitos están:

Cuenta Llave MX del estudiante

CURP

Número de contacto

Clave del Centro de Trabajo de la Escuela donde estudias (CCT)

Aquellas personas que tengan dudas sobre el pago o registro a la Beca Benito Juárez pueden hacer contacto con el CABI, Centro de Atención para el Bienestar, marcando el 079 en su teléfono fijo o celular.

