¿Cuándo Cae Apoyo Bienestar de 3 Mil Pesos para Mujeres de 60 a 62 Años? Así Depositan Pensión

Millones de nuevas beneficiarias recibirán su tarjeta del Bienestar en los próximos días, por lo que muchas ya se preguntan cuándo les harán su primer pago de la pensión y acá te decimos en qué fechas y cómo depositarán el apoyo económico para mujeres de 60 a 62 años.

Este martes comenzó la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que en notas previas te contamos qué necesitas para recogerla y cuáles son los horarios, además de cómo ubicar los módulos de distribución.

En caso de que ya te hayan entregado tu tarjeta o la vayas a recibir en los próximos días, es importante que te prepares para disfrutar de tu apoyo económico del Bienestar, pues próximamente verás reflejado un pago de 3 mil pesos, los cuales te depositarán de forma bimestral.

¿Cuándo pagan Pensión Bienestar para mujeres de 60 a 62 años?

La gran mayoría de las nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar tienen entre 60 y 62 años, por lo que estas comenzarán a recibir su apoyo de 3 mil pesos a partir de noviembre 2025, al igual que el resto de las incorporadas a este programa de 60 a 64 años, los adultos mayores de 65 y más, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Las fechas de depósito del apoyo para mujeres de 60 a 62 años se revelarán en el calendario de pagos Bienestar de noviembre 2025, el cual será anunciado por Ariadna Montiel Reyes en los primeros días del próximo mes.

¿Cómo serán los pagos del apoyo Bienestar para mujeres de 60 a 62 años?

Los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar se realizarán directamente en la tarjeta que les entregarán las autoridades del programa y para recibir el apoyo de 3 mil pesos en noviembre 2025 no es necesario activarla, ya que se habilita de forma automática.

Los pagos del Bienestar para mujeres de 60 a 62 años, al igual que el resto de programas, se hacen en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias. Por ello cuándo se anuncie el calendario de noviembre, debes buscar la letra con la que inicia tu apellido paterno para saber el día en el que te depositarán.

