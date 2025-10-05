¿Qué Piden y Dónde Entregan Tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar en Octubre? Así Ubicas Módulos

Está por empezar la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años y para todas las personas que aún tienen dudas, acá te decimos qué documentos piden y dónde te toca recoger tu medio de pago en octubre 2025, pues se instalarán Módulos del Bienestar para llevar a cabo todo el trámite.

En un principio, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer las fechas de entrega de tarjetas Bienestar para la Pensión Mujeres de 60 a 64 años, pero después hubo un cambio en los días de dispersión, por eso en una nota te dijimos cómo saber qué día te toca recoger tu credencial.

¿Qué documentos piden para la entrega de tarjetas Bienestar 2025 de la Pensión Mujeres en octubre?

La entrega de la Tarjeta Bienestar empieza el 7 de octubre 2025 y durará hasta el próximo 7 de noviembre. Todas las adultas mayores que sean contactadas para recibir su credencial, deben llevar consigo los siguientes documentos:

Identificación oficial (en original y copia).

(en original y copia). Talón morado que recibieron durante el registro a la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Dónde hay entrega de tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años en México?

Todas las adultas mayores de 60 a 64 años que hayan recibido un talón morado van a tener que recoger su tarjeta en los Módulos del Bienestar que serán instalados en todo el país durante los meses de octubre y noviembre 2025.

Es importante aclarar que la gente sabrá la fecha, hora y sede a la que deben acudir, pues entre octubre y noviembre les va a llegar un mensaje SMS al celular que dejaron como medio de comunicación cuando se inscribieron al programa universal.

Ubica tu Módulo Bienestar más cercano con estos pasos

A partir de lunes 6 o martes 7 de octubre, en la página oficial de la Secretaría del Bienestar se va a habilitar la opción para buscar tu Módulo del Bienestar más cercano al lugar en el que vives. En caso de que no te llegue el mensaje de texto, puedes saber a dónde ir con estos pasos.

Selecciona la entidad y municipio donde vives. Activa la casilla "No soy un robot". Da clic en buscar. Checa las direcciones de los módulos que te arroje el sistema; verifica cuál es que te más cerca y su dirección exacta.

Es importante que todas las adultas mayores acudan a la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años en octubre y noviembre 2025, pues el programa otorga un apoyo económico de 3 mil pesos cada bimestre para las beneficiarias de todo México.

