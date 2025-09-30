¿Qué Día Te Entregan Tarjeta Bienestar en Octubre 2025 para Pensión Mujeres? Así Checas con CURP

Luego de que se confirmó el cambio de fechas de la entrega de tarjetas del Banco Bienestar para la Pensión Mujeres de 60 a 64 años, las nuevas beneficiarias desean saber qué día de octubre 2025 les darán su medio de pago. Por ello, acá te decimos cómo consultar la fecha exacta con tu CURP.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció un ligero retraso en la distribución de las tarjetas del programa para mujeres de 60 a 64 años, que se registraron en el mes de agosto, y dio a conocer las nuevas fechas.

¿Cuándo entregan las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

La entrega de los medios de pago para las mujeres de 60 a 64 años se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre 2025, por lo que la distribución de casi dos millones de tarjetas Bienestar durará todo un mes.

“Ajustamos la fecha, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre entregaremos casi 2 millones de tarjetas, que son las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto", dijo Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar.

¿Cómo checar tarjeta Bienestar con CURP?

Las mujeres de 60 a 64 años, que se registraron a la Pensión Bienestar en agosto, recibirán en los próximos días un mensaje de texto en el celular que dejaron como medio de contacto, con la fecha, horario y lugar en el que les darán su tarjeta para cobrar su apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales.

Las nuevas beneficiarias también pueden consultar cuándo les toca la entrega de su tarjeta en la página del Bienestar: www.gob.mx/bienestar, en la que se habilitará el buscador con CURP para que sepan qué día, a qué hora y dónde les darán su medio de pago.

Las mujeres deben acudir a su cita con su identificación oficial (original y copia) y con el talón morado que les dieron en el registro de solicitud para que les entreguen la tarjeta del Banco Bienestar.

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, dijo Ariadna Montiel Reyes durante La Mañanera de Claudia Sheinbaum.

